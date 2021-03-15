البرومو الأول لمسلسل "الاختيار 2" لكريم عبد العزيز وأحمد مكي.. ومحمد منير مفاجأة العمل

مسلسل "الاختيار 2" أشعل المنافسة على موسم رمضان 2021 مبكراً، بعد طرح أول برومو للمسلسل لكريم عبد العزيز وأحمد مكي، وكشف صناع المسلسل عن عدة مفاجآت جديدة بالعمل.

البرومو الأول لمسلسل "الاختيار 2"

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الاختيار 2" البرومو الأول للمسلسل على مواقع التواصل، من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وشوق البرومو الجمهور للمسلسل بعدما عرض عدة لقطات لمشاهد أكشن ومطاردات وتفجيرات، بالإضافة إلى اللقاء الأول بين كريم عبد العزيز وأحمد مكي في مسيرتهما من خلال المسلسل.

أكشن ومطاردات في برومو "الاختيار 2"

ونشر صناع مسلسل "الاختيار 2" عدة صور من كواليس العمل اليوم، بالإضافة إلى صور بوسترات جديدة لأبطال المسلسل بعد طرح البوستر الرسمي منذ أيام، وظهر في الصور الجديدة بوسترات منفردة لكريم عبد العزيز وأحمد مكي، بالإضافة إلى عدة صور من مشاهدهما في المسلسل، وذلك بعد عودة أحمد مكي إلى التصوير بعد توقف لأيام بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويشارك في مسلسل "الاختيار 2" الذي يأتي بعنوان "رجال الظل" عدد كبير من النجوم بجانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأبرزهم الفنان إياد نصار وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد فراج وغيرهم، بجانب قائمة من ضيوف الشرف وأبرزهم خالد النبوي وكريم فهمي ومحمد جمعة وغيرهم، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان وإنتاج شركة "سينرجي".

محمد منير مفاجأة مسلسل "الاختيار 2"

وكشف صناع مسلسل "الاختيار 2" عن مفاجأة جديدة في الجزء الثاني، وهو تسجيل الفنان محمد منير لعدة أغاني تعرض في المسلسل، وشوق الصناع الجمهور بالكشف عن مشاركة منير في العمل، بجانب عدد من المفاجآت الأخرى في ضيوف الشرف في حلقات المسلسل، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول العام الماضي من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وغيرهم، وتدور قصة مسلسل "الاختيار 2" من واقع قصص حقيقية لبطولات عسكرية مصرية في محاربة الإرهاب.