منافسة مسلسلات رمضان 2021..روجينا تحتفل ببرومو أول بطولاتها ونرمين الفقي وهنا الزاهد تتصدران بوسترات "النمر"

اشتعلت منافسة مسلسلات رمضان 2021 على مواقع التواصل مع بدء نجوم المسلسلات في الترويج لأعمالهم وطرح البوسترات التشويقية والبروموهات وعلى رأسهم مسلسل "الاختيار 2" ومسلسل "بنت السلطان" لروجينا.

روجينا تحتفل وتعلق على برومو مسلسلها "بنت السلطان"

وطرحت الفنانة روجينا البرومو الأول لمسلسلها الجديد "بنت السلطان" والذي يعتبر أول بطولة درامية لها، ونشرت عدة صور لشخصياتها في المسلسل، ووجهت رسالة للجمهور احتفلت بها ببطولتها الأولى وقالت تعليقاً على البرومو:" اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حلم انتظرتة سنين، شقيت وتعبت عشان احققة ماكنش عندى غير الثقة فى ربنا وموهبتى..".

وتابعت روجينا في رسالتها:" شكرا يارب شكرا لكل اللى ساهم فى وصولى لتحقيق حلمى من بداياتى الى هذة اللحظة شكرا ايمن سلامة، شكرا احمد شفيق رفقاء الرحلة شكرا ممدوح شاهين على مجهودك وحبك للمشروع، شكرا للسند والحبيب وصاحب الفضل بعد ربنا اشرف ذكي، بأذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب".

نرمين الفقي وهنا الزاهد تتصدران بوسترت مسلسل "النمر"

وطرح صناع مسلسل "النمر" لمحمد إمام البوسترات التشويقية الأولى للمسلسل، والتي ظهر بها أبطال المسلسل على بوسترات منفردة، وعلى رأسهم محمد إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقي ومحمد رياض وبيومي فؤاد وغيرهم، وخطفت نرمين الفقي الأنظار بعد ظهورها على البوستر وبسبب إطلالتها في المسلسل، وكشف محمد إمام عن قنوات عرض المسلسل الجديد في موسم رمضان.

البوستر الأول لمسلسل غادة عبد الرازق "لحم غزال"

واشتعلت منافسة موسم رمضان بعد طرح صناع مسلسل "الاختيار 2" البرومو الأول للمسلسل من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ومن قبلهم طرح منى زكي برومو مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن" مع محمد فراج وسيد رجب ومحمد ممدوح وعدد من النجوم، وذلك بعد تأجيله من الموسم الماضي، وكذلك طرحت الفنانة غادة عبد الرازق أول بوستر لمسلسلها الجديد "لحم غزال"، والذي فاجأت به الجمهور بالظهور بغطاء رأس في إطلالتها على بوستر المسلسل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.