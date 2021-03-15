هاني سرحان: هادي الجيار يظهر بمسلسل الإختيار 2 رغم وفاته

أكد هاني سرحان مؤلف مسلسل الإختيار 2 أن دور الفنان الراحل هادي الجيار شهد بعض التغيرات، مشيرا إلى أن المخرج قد احتفظ به حيث كان صور بالفعل ما يقرب من 80% من المخطط له، وسوف يعتبر اخر أدواره على الشاشة.

وصرح هاني أن العمل لا يركز فقط على أبطال الشرطة، حيث يهتم أيضا ويكشف عن الدور الهام، الذي تلعبه زوجات رجال الشرطة وأهاليهم بحياتهم، منبها أن العمل يضم مساحة اجتماعية وإنسانية ضمن دراما العمل.

والجزء الثاني من "الاختيار"، من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وشارك في بطولته النجوم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وآخرون.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمنتج تامر مرسي البرومو الرسمى لمسلسل "الاختيار ٢" بطولة النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل.

وشهد البرومو العديد من مشاهد الأكشن للنجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.. وعدد من المشاهد المشوقة الذي جعل رواد السوشيال ميديا يترقبون هذا العمل.