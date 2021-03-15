ريهام أيمن تعلن إصابتها بفيروس كورونا

اعلنت الفنانة ريهام أيمن عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد و ذلك عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".
و كتبت ريهام ايمن :" الحمد لله علي كل شئ إيجابي كورونا إن شاء الله خير. .ادعولي "
يذكر ان احتفلت الفنانة ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.
ونشرت ريهام أيمن مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها، قائلة: " يمكنني حضنه مرة أخرى".
كان الفنان شريف رمزي، أعلن، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.
وغرّد على "تويتر"، وكتب "الحمد لله علي كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب".
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