فيديو مهيرة عبد العزيز تدخل عالم السينما بفيلم عن "الملاكمة" وتكشف كواليس أول برامجها على تيك توك

مهيرة عبد العزيز الإعلامية الإماراتية بدأت مؤخرًا تقديم أول برنامج ترفيهي عبر تطبيق تيك توك، بعنوان "learn on tiktok"، وتحدثت الإعلامية الشهيرة في لقاء مصور مع برنامج "ET بالعربي" على كواليس البرنامج الجديد وأحدث أعمالها التمثيلية.

تفاصيل برنامج مهيرة عبد العزيز على تيك توك

مهيرة عبد العزيز كشفت أن البرنامج الذي بدأ عرضه مؤخرًا هو عبارة عن حلقة أسبوعية تمتد لمدة ساعة كاملة، يتخللها العديد من الفقرات التي تستضيف في بعضها عدد من مشاهير التيك توك، ليتحدثوا عن موضوعات مختلفة ومتنوعة بهدف تعليم المتابعين بعض العادات الجيدة ومواكبة أبرز اهتماماتهم.

واستضافت مهيرة عبد العزيز في أول حلقات البرنامج الجديد الإعلامية والفنانة عزة زعرور وتحدثت النجمتين عن الموسيقى، كما استضافت أحد المشاهير في مجال الرياضة في الحلقة التالية، وقالت الإعلامية الإماراتية إنها سعيدة بتقديم تلك التجربة الفريدة من نوعها في الوطن العربي، خاصة وأن البرنامج يهدف لتقديم رسالة تربوية وتعليم الجمهور بدون جمود، وبشكل ملائم لطباع الجيل الجديد والتطور التكنولوجي.

مهيرة عبد العزيز وتجربة "أمير الشعراء"

كذلك أضافت مهيرة عبد العزيز أنها اكتشفت أنها فخورة بنفسها، لأنها نجحت في تقديم لونين مختلفين من البرامج، في نفس الوقت، حيث إن الأول هو برنامج "أمير الشعراء" الذي تقدمه باللغة العربية الفصحى وله جمهوره الخاص، أما البرنامج الثاني هو "learn on tiktok" الذي بدأ عرضه منذ فترة وهو برنامج ترفيهي خفيف مختلف تمامًا عن "أمير الشعراء"

مهيرة عبد العزيز تكشف تفاصيل أول فيلم لها

مهيرة عبد العزيز كشفت أيضًا عن خوضها تجربة البطولة السينمائية لأول مرة، من خلال عمل سعودي مصري تشارك في إنتاجه شبكة MBC، وهو فيلم يتحدث عن عالم الملاكمة، وتلعب فيه مهيرة دور البطولة النسائية، وعبرت الإعلامية الإماراتية عن مدى سعادتها للمشاركة في هذا الفيلم، وأن أول تجربة سينمائية لها تكون من خلال دور البطولة به.

في سياق آخر، كانت مهيرة عبد العزيز قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "المنصة" الذي عرض الموسم الأول منه على منصة نتفلكس وتنتظر عرض الموسم الثاني قريبًا، وهو من تأليف الكاتب هوزان عكو، وإخراج الألماني رودريغو كيشنر ومجدي السميري، وإشراف عام وفني للمخرج والمنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، وشاركت مهيرة في بطولته بجانب كل من مكسيم خليل ومعتصم النهار وعبد المحسن النمر وسامر إسماعيل وسلوم حداد وأحمد الجسمي وسمر سامي وخالد القيش ولين غرة وجيني أسبر ويوسف الكعبي وأدهم مرشد.