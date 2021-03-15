رحلة غامضة داخل جزيرة وثورة ضد الرجال في البرومو الأول للفيلم السعودي "بلال السادس"

"بلال السادس" الفيلم السعودي الذي من المنتظر عرضه في قاعات السينما في المملكة العربية السعودية والخليج خلال الأيام القادمة، طرح صناعه الفيديو الدعائي الأول للعمل الذي تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب أزمة فيروس كورونا.

طرح الفيديو الدعائي الأول لفيلم "بلال السادس"

محمد الهاشم أحد أبطال فيلم "بلال السادس" نشر عبر حسابه على "انستجرام" الفيديو الدعائي الأول للعمل الذي أثار الاهتمام بسبب محتواه المختلف والجديد على السينما السعودية، حيث يظهر البرومو قصة مجموعة من الشباب الذين يسعون للمغامرة على جزيرة مكتشفة وذلك بعدما يقعون ضحايا لعملية احتيال من شخصية تدعى بلال وشريكه جيم، ويواجه الشباب العديد من المصاعب ويصدمون بوجود قبيلة بدائية على الجزيرة لتبدأ المفارقات المختلفة وتحديدا بعدما ينقسم الشباب، وتبدأ إحدى البطلات في ثورة على قيادة الرجال للرحلة وتسعى دوت الخليج للقيادة.

موعد عرض الفيلم السعودي "بلال السادس"

محمد الهاشم كشف كذلك عن موعد طرح فيلم "بلال السادس" في قاعات السينما بالمملكة العربية السعودي والذي من المقرر أن يعرض في شهر مارس الجاري فكتب الفنان السعودي: "التريلر الرسمي .. لفيلمنا (بلال السادس) .. يعرض في يوم ٢٥ مارس على جميع دور العرض في المملكة و الخليج .. دعواتكم"، ويشارك في بطولة فيلم "بلال السادس" مجموعة كبيرة من النجوم من السعودية والخليج العربي من بينهم الفنان سمير الناصر، وراشد الورثان، وسعيد صالح، ومحمد الهاشم، وشعيفان محمد، وفيصل العمري، وإلهام علي، ونوره عصر، وزارا البلوشي، ومهدي الناصر، والعمل من اخراج حيدر سمير الناصر.

كورونا تتسبب في تأجيل عرض فيلم "بلال السادس" أكثر من مرة

"بلال السادس" من الأفلام التي تم تصويرها في عام 2020، وقد تم الانتهاء منه بشكل كامل في شهر سبتمبر الماضي وتم تصوير العمل في أكثر من منطقة في المملكة العربية السعودية من بينها مدينة أبها وجازان ويكشف الفيلم عن سحر الطبيعة التي تتواجد في المملكة، وكان من المقرر أن يعرض العمل في بداية العام الجاري لكن أزمة فيروس كورونا تسبب في تأجيله.

وأكد المخرج حيدر سمير في تصريحات سابقة أن تم تسليم نسخ الفيلم لقاعات السينما في السعودية قبل صدور القرار الأخير بوقف العروض السينمائية في المملكة بسبب أزمة فيروس كورونا، والذي تم تخفيفه لتعود قاعات السينما لفتح أبوابها خلال الأيام الماضية، ويعلن صناع الفيلم بشكل نهائي عن موعد طرحه وكذلك الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.