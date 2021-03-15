فيديو نجل إبراهيم الحربي يكشف تطورات حالة والده بعد إصابته بكورونا وموعد خروجه من المستشفى

إبراهيم الحربي أثارت الشائعات التي تعرض لها في الساعات الأخيرة عن دخوله العناية المركزة جدلا واسعا، وتسببت في خروج نجله للكشف عن كافة التفاصيل حالة والده الصحية، في وقت ساند العديد من النجوم زميلهم الفنان السعودي ونشر بعضهم رسائل الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إصابة الفنان إبراهيم الحربي بكورونا

نجل الفنان إبراهيم الحربي كشف من خلال اتصال هاتفي مع برنامج "ع السيف" المعروض على قناة "atv" الكويتية عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده الفنان السعودي وذلك بعد نقله إلى مستشفى جابر الأحمد في الكويت، وأكد يوسف إبراهيم الحربي أنه والده أصيب بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وتم نقله إلى المستشفى منذ ما يقارب الـ7 أيام لأجل تلقي العلاج، كما أكد على أن حالته الصحية جيدة فقال نجل الفنان إبراهيم الحربي: "يوم الثلاثاء الماضي نقل الوالد إلى المستشفى وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وهناك تم رعايته بشكل كامل من قبل الجهاز الطبي، ولم يحدث أي تقصير، وعن حالته الآن فالوالد بخير وبصحة وتواصلت معه من اجل الاطمئنان عليه".

موعد خروج الفنان إبراهيم الحربي من المستشفى

يوسف إبراهيم الحربي تحدث عن الضرر البالغ الذي لحق بأسرة الفنان الكبير إبراهيم الحربي وذلك بعد انتشار شائعات تدهور حالته ودخوله العناية المركزة، كما أوضح أن الأطباء قد يقررون خروج والده من المستشفى خلال الأيام القادمة فقال يوسف الحربي: "إن شاء الله والدي قد يخرج من المسشتفى خلال 3 أو 4 أيام، وقد تسببت الشائعات التي تم تداولها عن والدي في أزمة كبيرة وضيق لاسرته وابنائه واحفاده بعدما تم تناقلها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي".

وكانت شائعات تدهور حالة الفنان إبراهيم الحربي قد سيطرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية حتى نشر نجله تغريدة عبر حسابها على "تويتر" نفي فيها هذه الشائعة وأكد على وجود والده في المستشفى لكنه لم يكشف عن إصابته بكورونا في ذلك الوقت.

النجوم يساندون الفنان إبراهيم الحربي

نجوم الخليج نشر العديد منهم رسائل مساندة للفنان إبراهيم الحربي وكذلك للرد على كافة الشائعات التي تم تداولها عن تدهور حالته الصحية فنشرت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها على "انستجرام" رسالة طلبت فيها الدعاء للفنان السعودي المقيم في الكويت فكتبت: "لا تنسوا الفنان الكبير ابراهيم الحربي من دعاءكم قولوا اللهم شافيه وعافيه وأجره ادعوله فربما دعاء احدكم الأقرب الى الله"، كما نشر كذلك العديد من النجوم صور للفنان إبراهيم الحربي وتمنوا له الشفاء وكان من بينهم الفنان خالد أمين، وجمال الردهان.

يذكر أن الفنان إبراهيم الحربي يشارك في بطولة مسلسل "أبو طار" مع الفنان داوود حسين، والعمل من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم.