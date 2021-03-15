ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجرامي 2021.. وأبرز لقطات الحفل السنوي

أٌقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز جرامي 2021، والذي استضاف المذيع والممثل الكوميدي تريفور نواه على مسرح قاعة المؤتمرات بلوس أنجلوس، في نسخته الـ 63، التي غاب عنها الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا.
كانت ليلة الجرامي مميزة بالنسبة للنساء في مجال صناعة الموسيقى والغناء، واحتلت 4 مغنيات المراتب الأولي وهن بيونسيه، تايلور سويفت، ميجان ذا ستاليون، وبيلي إيليش.
حققت بيونسيه رقما قياسيا وعادت إلى منزلها بثلاث جوائز، ليصل رصيدها إلى 28 فوزا بالجرامي طوال مسيرتها الفنية، فيما دخلت تايلور سويفت التاريخ بحصولها على جائزة أفضل ألبوم ثلاث مرات.
حصدت ميجان ذا ستاليون جائزة أفضل فنانة صاعدة، وشاركت بيونسيه جائزة أفضل أغنية راب عن أغنيتهما Savage، وحاز فيلم Joker جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية لعمل مرئي.
قدمت فرقة BTS الكورية استعراضا لأغنيتهما الناجحة Dynamite، وشهد المسرح تعاونا مميزا بين كل من دوا ليبا، كاردي بي، دابابي، لأغنية Levitating، وشاركت تايلور سويفت الجمهور الذي شاهد الحفل عبر شاشات الإنترنت عرضا متنوعا من أغاني ألبومها الأخير Folklore.
ومثل كل مسابقات الجوائز الفنية العالمية، شهدت الجرامي انتقادا موسعا بسبب استبعادها للمغني The Weeknd، رغم تحقيقه نجاحات بارزة هذا العام، وبدوره أعلن مقاطعته لأي حفلات مستقبلية للجرامي، لكن الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي هارفي ميسون تعهد بأن تكون الترشيحات في المستقبل أكثر تنوعا وتمثل جميع الفئات وحث المبدعين على العمل معهم وليس ضدهم.
وفاز جون ليجند بجائزة أفضل ألبوم R&B، في لافتة طريقة أثناء إعداده للطعام داخل مطبخ منزله، برفقة زوجته كريسي تيجان>
الفائزين بجوائز جرامي 2021:
تسجيل العام
بيلي إيليش - Everything I Wanted
أغنية العام
I Can't Breathe - H.E.R
ألبوم العام
تايلور سويفت- Folklore
أفضل فنان صاعد
ميجان ذا ستاليون
أفضل أداء بوب جماعي
ليدي جاجا وأريانا جراندي - Rain On Me
أفضل ألبوم بوب صوتي
دوا ليبا- Future Nostalgia
أفضل أداء بوب منفرد
هاري ستايلز - Watermelon Sugar
أفضل ألبوم بوب صوتي تقليدي
جيمس تايلور- American Standard
أفضل ألبوم رقص
كايترانادا- Bubba
أفضل تسجيل راقص
كايترانادا - 10%
أفضل ألبوم موسيقى معاصر
سناركي بابي - Live at the Royal Albert Hall
أفضل أداء روك
فيونا آبل- Shameika
أفضل أداء ميتال
بادي كونت- Bum-Rush
أفضل أغنية روك
Stay High
أفضل ألبوم روك
The Strokes - The New Abnormal
أفضل ألبوم موسيقى بديل
فيونا آبل- Fetch the Bolt Cutters
أفضل أداء R&B
بيونسيه- Black Parade
أفضل أداء R&B تقليدي
ليديسي- Anything for You
أفضل ألبوم R&B
جون ليجند
أفضل أغنية راب
بيونسيه وميجان ذا ستاليون – Savage
أفضل ألبوم راب
ناس - King's Disease
أفضل أداء راب
بيونسيه وميجان ذا ستاليون – Savage
أفضل ألبوم كانتري
ميراندا لامبيرت – Wildcard
أفضل أداء كانتري منفرد
فينس جيل - When My Amy Prays
أفضل أداء دويتو كانتري
دان+شاي وجاستن بيبر - 10,000 Hours
أفضل أغنية كانتري
Crowded Table
أفضل موسيقى تصويرية لعمل مرئي
Joker
أفضل أغنية كتبت لعمل مرئي
بيلي إيليش - No Time to Die
أفضل فيديو موسيقي
بيونسيه- Brown Skin Girl
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجرامي 2021.. وأبرز لقطات الحفل السنوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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