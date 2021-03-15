ظهور إعلامي مكثف ونبش ذكريات الماضي .. كيف تعاملت ميادة الحناوي مع أنباء إصابتها بالزهايمر؟

ميادة الحناوي النجمة السورية الشهيرة أثارت الجدل والتساؤلات بسبب غيابها الطويل الذي استمر لسنوات، وهو ما جعل البعض يعتقد أن سبب هذا الابتعاد هو مرضها وإصابتها بآل زهايمر، وهو ما جعلها تضع حدًا للشائعات وترد على كل ما يثار حول غيابها.

ميادة الحناوي وظهور إعلامي مكثف

في البداية قررت ميادة الحناوي أن تعلق الأسبوع الماضي على الشائعات التي ترددت في الأيام الأخيرة حول تعرضها لأزمة صحية وذلك من خلال برنامج "حوار vib" الذي يقدمه يامن ديب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وأكدت الفنانة السورية الكبيرة أنها منذ انتشار فيروس كورونا وخروجها من المنزل أصبح قليلًا جدًا بسبب الاوضاع التي فرضها الفيروس، وأضافت: "انتشرت بعض الشائعات حول إصابتي بكورونا ثم انتشر خبر إصابتي بالزهايمر، أقول لمن يردد هذه الشائعات خافوا من الله الذي اشتكي له من هؤلاء، وشعرت بصدمة بعد حديثي مع أحد الأصدقاء الذين تحدث معي عن مرضي، فلم يعد لدي قدرة على تحمل مثل هذه النوعية من الشائعات، فلا استطيع أن أظهر واتحدث للرد على كل شائعة تنتشر، ولكن الشائعات يتم تداولها على كل النجوم خلال الفترة الماضية ولست الوحيدة".

ميادة الحناوي تنفي شائعة إصابتها بمرض آل زهايمر وتكشف سبب غيابها

ولم يكن هذا هو الظهور الوحيد للنجمة القديرة الذي قررت من خلاله التعليق على شائعات مرضها، لكنها قررت العودة للظهور بكثافة مجددًا عبر العديد من وسائل الإعلام من خلال مداخلات هاتفية، لتلك البرامج ومن بينها برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة MBC مصر، وأكدت النجمة خلال المداخلة أن سبب ابتعادها طوال الفترة الماضية هو مرض شقيقها ووفاة شقيقتها، لافتة إلى أنها لم تستطع الغناء في ظل أزمة كورونا وانتشار حالات الوفاة بين المرضى.

ميادة الحناوي حرصت على نفي شائعات إصابتها بأل زهايمر من خلال عدة مداخلات هاتفية لبرامج أخرى، منها برنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر شاشة التلفزيون المصري، وبرنامج "هذا الصباح" عبر شاشة اكسترا نيوز، وفي كل من البرنامجين أكدت أن الظروف الصعبة التي مرت بها دوت الخليج سبب غيابها عن الساحة الفنية طوال الفترة الماضية، معبرة عن مدى استيائها من الشائعات التي تطاردها مؤخرًا.

ميادة الحناوي تكشف عن جديدها وتستعيد ذكريات الماضي

ميادة الحناوي أكدت أيضًا في تصريحاتها مؤخرًا أنها تجهز حاليًا لعدة حفلات من أجل العودة من خلالها إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة، كذلك حرصت على استعادة ذكريات الماضي، والحديث عن تفاصيل رحلتها الفنية كما كشفت في مداخلتها مع يامن ديب عن تعرضها لموقف محرج بكت بسببه، وأكدت أن الفنانة الراحلة وردة الجزائرية دوت الخليج التي تسببت في هذا وأنها أول من حاربها في بداية مشوارها الفني، لكونها اسم جديد تواجد بين كبار النجوم.

ميادة الحناوي أوضحت تفاصيل هذا الموقف فقالت: "أول من حاربتني دوت الخليج الفنانة وردة واتذكر عندما أقام محمد عبدالوهاب سهرة غنائية كبيرة وكان يوجد فيها العديد من المشاهير والشخصيات العامة، عمر خورشيد قدمني في هذه المناسبة رغم عدم شهرتي في ذلك الوقت والتقيت بالفنانة وردة وتقدمت من أجل أن أسلم عليها لكنها رفضت أن تصافحني".

وأضافت ميادة الحناوي: "هذا الموقف جعلني أبكي، وطلبت وردة بعد ذلك أن أغني في السهرة ولم تذكر اسمي ووصفتني بالسورية، لكن الفنان محمد عبدالوهاب شعر بضيق بسبب هذا الموقف وأكد لها ان اسمي هو ميادة الحناوي، وابلغها أنها في حال لا ترغب في الغناء فهذا قرارها مما تسبب في إحرجها ورحلت عن هذه السهرة الغنائية وقمت أنا بالغناء".