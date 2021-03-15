فيديو أحمد زاهر يكشف أصعب لحظات حياته عند ولادة ابنته ليلى ومي عمر توضح سر خوفها من الإنجاب

مي عمر وأحمد زاهر حل كل منهما ضيفين على برنامج "بصراحة مع" المعروض على قناة "mbc"، وكشف الثنائي عن تفاصيل حياتهما الشخصية وأصعب المواقف التي مرت عليهما في مسيرتهما الفنية.

أحمد زاهر: "والداي انفصلا بعد 3 أشهر فقط من زواجهما"

أحمد زاهر تحدث في برنامج "بصراحة مع" عن طفولته وكيف عاش بعيدا عن والده لفترة طويلة وذلك بسبب انفصال والديه بعد أشهر فقط من ارتباطهما، وكشف النجم المصري عن معاناته بعدما هاجر مع والدته وعاش لأكثر من عامين في دولة نيجيريا حيث كانت تعمل والدته هناك كطبيبة فقال أحمد زاهر: "بداية حياتي لم اجد والدي بسبب انفصاله عن والدتي بعد 3 شهور فقط من زواجهما، وكانت والدتي تعاني في بداية حياتها لدرجة جعلتها تسافر لدولة نيجيريا من أجل العمل وهي كانت طبيبة".

وأضاف أحمد زاهر: "هناك التحقت بالمدرسة في عمر الـ4 سنوات وواجهت صعوبات في التعامل لكوني أجنبي وسط كل هؤلاء، ولم أكن قادرا على التعرف على أي شخص بسبب الخوف الذي كنت أشعر به، وتعلمت من هذه الرحلة أن أكون قادرا على تحمل المسئولية، وعدت إلى مصر في عمر السادسة والتقيت لأول مرة بوالدي في هذه الفترة".

مي عمر: "مررت بشهور صعبة بسبب مرض والدي وسفرنا للصين"

مي عمر أكدت أن تجربة الأمومة بالنسبة لها كانت من أسباب تغيرها بشكل كامل، وأنها اصبحت شخصية مختلفة بعد تحمل مسئولية بناتها، وأكدت أنها لم تكن ترغب في الانجاب ببداية الزواج فقالت مي عمر: "الأمومة دوت الخليج أكثر الأشياء التي تسببت في تغير شخصيتي لكونك تتحمل مسئولية طفل، في البداية لم اكن ارغب في انجاب الاولاد بشكل سريع، لكن اصبحت حامل بعد 3 شهور من الزواج، وأصبحت أمام مسئولية رعاية طفلة وكنت ابكي في هذه المرحلة من حياتي حتى تغيرت واصبحت قادرة على تحمل هذه الظروف فأنا المسئولة عن بناتي في كل التفاصيل التي تخصهما".

مي عمر كشفت عن تجربتها مع مرض والدها حيث سافرت معه إلى الصين من اجل إجراء عملية جراحية هناك، وأوضحت أنها عاشت في الصين لما يقارب من الـ8 شهور من أجل رعاية والدها لدرجة أنها تعلمت بعض من اللغة الصينية فقالت: "واجهت معاناة مع مرض والدي وانا في عمر الـ20، حيث كان في حاجة لزراعة كبد وذهبت إلى الصين معه بالإضافة إلى والدتي، وأقامنا هناك ما يقارب من الـ 8 أشهر حياة كاملة في المستشفى، وتعلمت بعض من الكلمات الصينية بسبب قراءتي المستمرة للفحوصات التي يخضع له والدي، واعتقد أن هذه التجربة أضافت الكثير لي على الرغم أنني مررت بمرحلة من الخوف وقتها".

أحمد زاهر: "بكيت بشدة خوفا على حياة ابنتي ليلى عند ولادتها"

أحمد زاهر تحدث أيضا عن اللحظات الصعبة التي مرت عليه وقت ميلاد ابنته ليلى أحمد زاهر، وأنه لم يكن يرغب في إنجاب اطفال في ذلك الوقت بسبب ظروفه المادية فقال: "لم أكن ارغب في انجاب أطفال وتحديدا بعد انجاب ابنتي الكبرى ملك بسبب وضعي المادي وقتها، لكن رزقني الله بليلى التي مرت بأوقات صعبة عند ميلادها لكونها لم تظهر أي علامات على الحياة في البداية وعند محاولة الأطباء معها شعرت لدقائق بحالة من الخوف، وعندما بدأت تظهر بعض علامات الحياة على ليلى بدأت أبكي بشدة لدرجة أن الطبيب قام بطردي من الغرفة بسبب حالة الانهيار التي مررت بها".