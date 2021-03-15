4 نجمات يحتفلن بيوم الأم بطريقة مختلفة هذا العام بعد أن أصبحن أمهات لأول مرة.. تعرفوا عليهن 

أقل من أسبوع واحد فقط يفصلنا عن الاحتفال بيوم الأم لعام 2021، والذي يحرص الجميع على الاحتفال به، مع والداتهم، بينما هذا العام سيكون الاحتفال مختلفًا على عدد من النجمات اللاتي أصبحن أمهات لأول مرة، فبدلًا من الاحتفال بهذا اليوم المميز مع والدة كل منهن فقط، سيحتفلن أيضًا مع أطفالهن الجدد.

غادة رجب

من بين هؤلاء النجمة المصرية غادة رجب التي رزقت بطفلتها الأولى "ليلى" من زوجها الشاعر عبد الله حسن قبل أشهر قليلة، حيث فاجئت الجمهور بخبر حملها وولادتها لطفلها في آن واحد خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج الإذاعية، وعبرت عن مدى سعادتها بقدوم مولدوتها، وعلقت على مشاعر الأمومة التي باتت تشعر بها لأول مرة، بعد عام واحد من زواجها.

نينا عبد الملك

نينا عبد الملك النجمة اللبنانية رزقت في شهر يونيو الماضي بمولودها الأول شان، من زوجها حسان الشيخ، وأعلنت نينا عبداللمك نبأ إنجابها لمولودها الأول عبر تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر وكتبت فيها : "بحب طمنكن انا ولدت بخير وسلامة الحمدلله، شان خلق عالساعة ١١:١١ مساءً بتوقيت الإمارات ، كانت ولادة سهلة جداً الحمد لله".

وكانت نينا عبد الملك حريصة طوال فترة حملها على نشر صورًا لها ومشاركة الجمهور بأبرز اللحظات التي تمر بها.

روبين عيسى

روبين عيسى الفنانة السورية رزقت في شهر ديسمبر الماضي بطفلها الأول من زوجها علي جلول وأطلقا عليه اسم "ورد"، وكانت روبين قد تكتمت على خبر حملها حيث بدا جسمها أقرب إلى الطبيعي فكان خبر ولادتها مفاجئًا لمحبيها الذين تمنوا لطفلها السعادة.

ريم أحمد

الفنانة الشابة ريم أحمد التي اشتهرت بدور "هدى" في مسلسل يوميات ونيس، رزقت أيضًا في شهر نوفمبر الماضي بمولودتها الأولى، ونشر زوجها الفنان طه خليفة صورة من المستشفى وظهرت فيها مراسم استقبال مولودته الأولى، وكتب قائلا: "بورك لنا في الموهوب وشكرنا الواهب ورزقنا برها وبلغنا أشدها.. ربنا يحفظها ويجعلها من الذرية الصالحة إن شاء الله"، كما حرص النجم محمد صبحي على تقديم التهاني لها حينها.

facebook