نجمات عشن تجربة الأمومة المبكرة ..نيللي كريم وهيفاء وهبي الأبرز

العديد من النجمات العرب اختبرن تجربة الأمومة المبكرة تحت عمر العشرين عاماً بعدما تزوجن بسن المراهقة إلا ان معظم زيجاتهن الأولى انتهت بالإنفصال بعد سنوات قليلة، في حين أصبح اليوم أبنائهن بعمر الشباب، وأبرزهن نيللي كريم وغادة عبد الرازق وهيفاء وهبي وغيرهن.

وبمناسبة عيد الأم الذي سيحل علينا بعد أيام قليلة، نسلط الضوء على أبرز النجمات اللواتي عشن مشاعر الأمومة بسن مبكرة.

الفنانة نيللي كريم

النجمة المصرية نيللي كريم التي ما تزال تبدو بقمة شبابها وحيويتها، اختبرت تجربة الأمومة وهي في سن السابعة عشرة بعدما تزوجت بعمر المراهقة وانجبت من زواجها الاول ولدين وهما كريم ويوسف اللذان يبلغان سن الشباب، وتزوجت نيللي تجربة للمرة الثانية بعدها وانجبت فتاتين لكنها انفصلت ايضا عن زوجها.

نيللي كريم تؤكد بأنها غير نادمة على زواجها المبكر لإنجابها ولدين واللذان يعتبران اليوم بمثابة أصدقاء لها بسبب تقارب السن بينهما.

الفنانة هيفاء وهبي

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي رزقت بإبنتها الأولى "زينب فياض نصر" وهي بعمر السابعة عشرة بعدما تزوجت من ابن عمتها، فاختبرت شعور الأمومة بسن مبكرة، لكنها حرمت بعد حوالي عامين من ابنتها بعد خلافات عائلية مع طليقها. وتبلغ اليوم زينب ابنة هيفاء وهبي 28 عاما.

يذكر ان ابنة هيفاء وهبي التي لديها طفلتين وتنشط حاليا على السوشيال ميديا عبر حسابها على انستغرام، ألمحت في الفترة الماضية الى اشارات حول اقتراب مصالحتها مع والدتها.

الفنانة نادية الجندي

الفنانة نادية الجندي احتفلت بأمومتها بسن مبكرة حيث انجبت ابنها الأول والوحيد هشام حمدي من زوجها الراحل عماد حمدي وهي بعمر الخامسة عشرة.

الفنانة غادة عبد الرزاق

النجمة المصرية غادة عبد الرزاق دخلت القفص الزوجي في سن المراهقة وكانت تبلغ من العمر 17 عاما وارتبطت برجل الأعمال السعودي عادل قزاز، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا، لتكرر بعدها غادة تجربة الزواج لأكثر من خمسة مرات لكنها لم ترزق بأبناء آخرين.

الفنانة صفاء سلطان

الممثلة السورية والاردنية الاصل صفاء سلطان رزقت بإبنتها الوحيدة "ايميلي" بعمر الـ 18 عاماً حيث تزوجت بعمر مبكر جداً، الا ان تجربة زواجها الأولى لم تصمد، وتبلغ ابنتها من العمر عشرين عاماً.

وتعتبر صفاء سلطان أن أجمل ما في تجربة زواجها المبكر دوت الخليج انجابها لإبنتها التي تعتبرها اليوم صديقة لها وقد ورثت ابنة صفاء عن والدتها موهبة الغناء والصوت الجميل.

الفنانة علا غانم

الممثلة المصرية علا غانم تزوجت تزوجت بعمر الـ17 بناء على رغبة عائلتها، وتقول علا في احد تصريحاتها بأنها غير نادمة على زواجها المبكر حيث أن فرق السن القليل أفادها جدا في علاقتها ببناتها.

الفنانة نادين الراسي

الممثلة اللبنانية نادين الراسي دخلت الحياة الزوجية في سن السابعة عشر، وأنجبت ابنها الأول مارك الذي اصبح اليوم شاباً، وخاصت نادين تجربة زواج ثانية فاشلة انجبت خلالها ولدين، في حين تستعد في الفترة المقبلة لدخول القفص الزوجي للمرة الثالثة.