"الرشاقة المزيفة" شعار هؤلاء النجمات في صور أحدث أعمالهن .. ياسمين عبد العزيز الأبرز

شهر واحد يفصلنا عن موسم دراما رمضان 2021، حيث بدأ النجوم يشاركون جمهور بصورهم من أعمالهم المنتظر عرضها والبوسترات الرسمية من تلك الأعمال أيضًا، إضافة إلى النجوم الذين ينتظرون عرض مسلسلاتهم الدرامية قبيل موسم شهر رمضان ويحرصون على الكشف عن جديدهم لمتابعيهم

وبمجرد نشر عدد من النجمات صورهن الأولى من أعمالهن المنتظر عرضها في الفترة المقبلة أو في شهر رمضان، باتت بعضهن محل انتقادات من قبل الجمهور بسبب ظهورهن في الصور الرسمية لأعمالهن بنحافة مثيرة للتساؤلات، واتهمهن البعض بأنهن اعتمدن على الفوتوشوب بشكل كبير من أجل ظهورهن بهذه الرشاقة الزائفة، خاصة وأنهن دائمًا ما يشاركن الجمهور بصور غير معدلة عن طريق الفوتوشوب، والتي تظهر ما إذا كن قد خسرن وزنهن الزائد أم لا.

ياسمين عبد العزيز

من أكثر النجمات التي تعرضت للانتقادات مؤخرًا كانت النجمة ياسمين عبد العزيز عندما شاركت الجمهور على انستجرام بصور بوسترات مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث ظهرت في إحدى الصور بمفردها، وبنحافة مبالغ فيها، خاصة وأنها في الصور التي التقطتها خلال كواليس التصوير لم تكن نحيفة بهذا الشكل.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تلجأ ياسمين عبد العزيز لتعديل صور بوسترات أعمالها، حيث حدث الأمر في العام الماضي أيضًا في بوستر مسلسلها "ونحب تاني ليه" وظهرت على الصور الدعائية بنحافة ملحوظة، مغايرة للواقع تمامًا.

إلهام شاهين

إلهام شاهين أيضًا من بين النجمات اللاتي اعتبرهن الجمهور حرصن على التلاعب بصورهن مؤخرًا لإظهارهن بشكل أنحف، حيث شاركت النجمة المصرية، جمهورها على انستجرام بصورة بوستر حكاية "حتة منى" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر"، والمقرر عرضه يوم 20 مارس الجاري على قناة Cbc.

وبالرغم من أن إلهام شاهين خسرت بعض من وزنها مؤخرًا، إلا أن ظهورها في بوسترات مسلسلها الجديد تمت التلاعب بها وتعديلها لتظهر بها أنحف كثيرًا من الواقع، خاصة وأنها كانت قد شاركت الجمهور مؤخرًا بعدة صور و فيديوهات ظهرت فيها بوزنها الطبيعي، ولم تكن نحيفة بالشكل الذي ظهرت عليه في بوستر العمل.

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب تشارك في بطولة مسلسل "موسى" مع النجم المصري محمد رمضان، ومن المقرر عرض العمل في شهر رمضان هذا العام، وبالرغم من أن سمية خسرت الكثير من وزنها خلال الأشهر الماضية، وظهرت بنحافة واضحة في العديد من اللقاءات وجلسات التصوير، إلا أن نحافتها كانت ملحوظة بشكل أكبر في الصورة الدعائية الأولى لها من مسلسل "موسى" والتي شاركها محمد رمضان على انستجرام، وهو ما دفع الجمهور للتساؤلات عن حقيقة وصولها لهذا الوزن المثالي، أم أنها حرصت على إظهار نفسها بشكل أنحف في الصور الدعائية الخاصة بالعمل؟