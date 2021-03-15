معلومات عن الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" بعد وصوله لقائمة الترشيحات النهائية في أوسكار 2021

"الرجل الذي باع ظهره" من الأفلام العربية التي نجحت في الوصول إلى الترشيحات النهائية لجائزة أفضل فيلم أجنبي والتي سوف يتم الإعلان عنها ضمن حفل جوائز الاوسكار المقرر إقامته في 25 أبريل القادم، كما نجح كذلك الفيلم الفلسطيني "الهدية" في أن يكون ضمن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل فيلم روائي قصير.

"الرجل الذي باع ظهره" مرشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار 2021

"الرجل الذي باع ظهره" فيلم يتناول قصة مهاجر سوري يسعى للهجرة إلى فرنسا من أجل لقاء حبيبته هناك، فيبدأ رحلته من لبنان ويفقد كل الأوراق الرسمية التي يمتلكها، ويبدأ في البحث عن ما ينقذ حياته حتى يلتقي بفنان أمريكي ويدخل معه في صفقة تغير حياته بشكل كامل، وقد أعلنت اليوم أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن ترشح الفيلم لجائزة أفضل فيلم أجنبي.

بدأ عرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" لأول مرة في العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم خلال العام الماضي، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائز أفضل ممثل في الدورة الـ77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما فاز كذلك بجائزة أديبو كينج الإدماج من نفس المهرجان، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم عربي في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الذي أقيمت فعالياته العام الماضي.

"الرجل الذي باع ظهره" ثاني فيلم تونسي يترشح للاوسكار

"الرجل الذي باع ظهره" هو الفيلم الثاني للمخرجة والكاتبة التونسية كوثر بن هنية بعد فيلمها الروائي الأول الذي حمل عنوان "على كف عفريت" والذي عرض لأول مرة في عام 2017 بمهرجان كان السينمائي، وقد نجحت المخرجة التونسية في الحصول على أكثر من دعم لفيلمها الثاني "الرجل الذي باع ظهره" من أكثر من مهرجان عربي كمشروع سينمائي في مرحلة التطوير، حيث فاز بجائزة بي لينك برودكشنز والتي تقدر قيمتها بـ10 آلاف دولار من مهرجان الجونة السينمائي، كما حصل على دعم من برنامج "جدة فوكس" التابع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة العربية السعودية.

"الرجل الذي باع ظهره" يعتبر هو الفيلم الثاني في تاريخ السينما التونسية الذي يتم ترشيحه لجائزة الاوسكار، حيث ترشح الفيلم التونسي القصير "إخوان" لقائمة جوائز الاوسكار العام الماضي لكنه لم يحصل على الجائزة، ويشارك في بطولة فيلم "الرجل الذي باع ظهره" كل من النجم السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان، وكوين دي باو، والنجمة مونيكا بيلوتشي، والعمل من تأليف وإخراج كوثر بن هنية.

"الهدية" فيلم فلسطيني في قائمة الأوسكار لأفضل فيلم قصير

"الهدية" الفيلم الفلسطيني الروائي القصير للمخرجة فرح نابلسي تم ترشيحه كذلك لجائزة أفضل فيلم روائي قصير في جوائز الأوسكار الـ93، ويدور الفيلم حول قصة رجل فلسطيني يسعى لشراء هدية لزوجته ويصطحب ابنته معه لكنه يواجه العديد من الظروف الصعبة بسبب نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، وشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الفنانين الفلسطينيين منهم مريم كنج، ومريم باشا، وصالح بكري، وقد ترشح الفيلم لأكثر من 45 جائزة حصل منها على 25 جائزة.