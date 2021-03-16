أزمة شقيق ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي تتجدد بسبب بوسترات مسلسل "اللي مالوش كبير"

خلافات شقيق ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي تجددت مرة أخرى، بعد طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "اللي مالوش كبير"، وتعليق شقيق ياسمين عبد العزيز عليها وتراشقه مع زوجها أحمد العوضي.

تبادل للتصريحات الهجومية بين أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

وتجددت الأزمة بين وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي مرة أخرى، بعد تعليق وائل عبد العزيز على البوسترات الرسمية لمسلسل شقيقته "اللي مالوش كبير"، ونشر صورة شقيقته منفردة على البوستر، ولمح إلى غياب أحمد العوضي عن البوستر وقال:" مبروك يا غزل .. هو ده الصح والطبيعي انتي نجمه كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك .. مبروك يلي ملكيش كبير".

أحمد العوضي يسخر من هجوم شقيق ياسمين عبد العزيز عليه

واعتبر البعض تعليق وائل عبد العزيز تلمحياً إلى عدم رضاه على تواجد أحمد العوضي على بوستر مسلسل ياسمين عبد العزيز، بعد هجومه عليه في السابقه واتهامه بمحاولة كسب نجومية على حساب نجومية شقيقته، ورد أحمد العوضي بعدة تدوينات ساخرة على هجوم وائل عبد العزيز عليه، وعلق على صورة بوستر ياسمين عبد العزيز بمفردها وعلى التكهنات حول حذفها لصوره من البوستر وقال:" كده يا ياسمين وانا معرفش معقولة"، وشاركت ياسمين في الرد بسخرية على الأمر وقالت:"ماليش كبير بقى".

ونشر أحمد العوضي صور أخرى من بوسترات المسلسل وعلق عليها بسخرية وقال:" هو ده نظامنا.. كل يوم واحد بيشيل التاني من الافيش.. البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا احنا كبيرنا ربنا.. اللي مالوش كبير غزل والخديوي.. نجاح قتال وحراق"، وتدور قصة المسلسل في إطار درامي تشويقي ويشارك في بطولته محمود حافظ وخالد الصاوي ودنيا عبد العزيز وأحمد عبد الله محمود وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

هل فشلت مصالحة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها؟

وأثارت الأزمة الأخيرة بين شقيق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي التساؤلات حول فشل المصالحة بينهم في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما نشر وائل عبد العزيز صور مع شقيقته في شهر يناير الماضي واعتبرها البعض اعلاناً بمصالحتم بعد خلافاتهم الشهيرة وقت زواج ياسمين من أحمد العوضي، قبل أن يعود شقيقها للهجوم على زوجها مجدداً على مواقع التواصل.