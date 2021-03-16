سميرة سعيد تطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "متاهة"

سميرة سعيد استأنفت طرح أغاني ألبومها الجديد، وطرحت اليوم فيديو كليب أغنيتها الجديدة "متاهة" على يوتيوب، والتي تعتبر ثاني أغاني ألبومها الجديد.

سميرة سعيد تطرح فيديو كليب أغنية "متاهة"

وبعد أيام من ترويجها لأغنيتها الجديدة "متاهة"، طرحت الفنانة سميرة سعيد فيديو كليب الأغنية على يوتيوب اليوم، وكشفت في الكليب عن إطلالتها الجديدة والتي لاقت تفاعل من قبل الجمهور بعد طرح الكليب، بالإضافة إلى محتوى الأغنية الدرامي والذي عبرت عنه سميرة سعيد في تعليقها على الأغنية على انستقرام وقالت:" متاهة” ثاني اغنية من البوم 2021.. دوت الخليج متاهة المشاعر بين الحلم واليأس والأمل..".

سميرة سعيد تعود للدراما في ألبومها الجديد

وتعتبر أغنية "متاهة" دوت الخليج ثاني الأغاني الدرامية في ألبوم سميرة سعيد الجديد، بعدما قدمت أغنية "وبحب معاك" في بداية العام، والتي عادت بها إلى الأغاني الرومانسية والدرامية، قبل ان تقدم أغنية "متاهة" والتي تتحدث عن الفتور في المشاعر في العلاقات العاطفية، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها خاصة بسبب أداء سميرة سعيد المؤثر في الأغنية.

والأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع، وقالت سميرة سعيد إن الأغنية كان من المتوقع ان تطرح الشهر الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب عدم الانتهاء منها، وأضافت إنها تريد مناقشة بها أزمة الفتور في العلاقات والدعوة للحديث بين الزوجين من أجل حل المشكلات وتجديد المشاعر، وهو ما قدمته في كلمات الأغنية الجديدة.

ألبوم سميرة سعيد الجديد

وكانت الفنانة سميرة سعيد قد كشفت عن تفاصيل ألبومها الجديد، وذكرت إنها ستتبع طريقة جديدة في طرح الألبوم، من خلال طرح أغنية جديدة كل شهر على مدار عام 2021، وبدأته بطرح أغنية "بحب معاك"، ومن بعدها "متاهة"، المقرر ان تطرح هذا الشهر، وتعود سميرة سعيد إلى الألبومات بعد غياب ما يقارب 5 سنوات، منذ آخر ألبوماتها "عايزة أعيش" مع شركة "روتانا".