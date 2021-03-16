محمد منير يتحدث عن بداياته الفنية وحالته الصحية بعد خضوعه لجراحة في "صاحبة السعادة"..بالفيديو

محمد منير حل ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، في لقاء خاص عن مسيرته الفنية وحالته الصحية في الفترة الأخيرة، وكشف منير عدة أسرار جديدة عن حياته وأسرته وبداياته الفنية.

محمد منير يكشف عن خضوعه لعملية جراحية مؤخراً

وكشف محمد منير لأول مرة عن خضوعه لعملية جراحية في الفترة الأخيرة، وذلك بعد فترة من التكتم على حالته الصحية وتأكيد المقربين على مروره بفترة إرهاق فقط، إلا ان منير في تصريحاته ببرنامج "صاحبة السعادة" أكد خضوعه لعملية جراحية ولكنه لم يكشف تفاصيلها، وطمأن الجمهور على حالته في الفترة الحالية وقال إنه بخير وتجاوز أزمته الصحية.

محمد منير يتحدث عن حالته الصحية في برنامج "َصاحبة السعادة"

وتحدث محمد منير عن شقيقاته وأسرته في البرنامج وعن دورهم في حياته، وقال إن شقيقته الصغرى لم تفارقه منذ 3 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية، وأضاف إن وجود أشقائه معه له معنى كبير في حياته، وأشار إلى أن معظم نجوم الفن في مصر زاروه في الفترة الأخيرة، وقال في رسالة للجمهور:"انا بصحة جيدة والحمد لله انا كنت بخير وكلي خير وشفاء وسعادة وبتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل يارب".

محمد منير يتذكر بداياته الفنية في "صاحبة السعادة"

وانتقل محمد منير إلى الحديث عن بداياته الفنية وذكريات مسيرته الفنية في البرنامج، وقال إنه انتقل إلى القاهرة في شبابه للدراسة وشعر فور وصوله إليها إنه سيصبح مطرب له قيمة ومكانة كبيرة في يوم من الأيام، وأضاف إنه عاش رحلة كفاح ومعاناه في مسيرته التي امتدت إلى 42 عام بداية من جمهوره الصغير من أصدقائه وعائلته والذين لم يتعدوا 500 شخص إلى جمهوره الكبير الآن، وأشاد بعدد من زملائه الفنانين مثل عمرو دياب وأحمد عدوية وغيرهم.

وقدم محمد منير في الحلقة عدة أغاني من أشهر أغانيه مثل "شبابيك" و"عروسة النيل" و "شجر الليمون" وغيرها، وتحدث عن عدد من المؤثرين في مسيرته الفنية مثل الملحن الراحل أحمد منيب والشاعر عبد الرحيم منصور وغيرهم، وكان منير قد طرح في الفترة الأخيرة عدة أغاني جديدة من ألبومه وأبرزهم "باب الجمال" و"زوق" و"أنا رايق" وغيرهم.