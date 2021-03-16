وفاة الفنان عادل هاشم عن عمر يناهز 82 عاما

توفي الفنان عادل هاشم، عن عمر يناهز 82 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان، اليوم، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.
ونعى الفنان عزوز عادل، الفنان الراحل، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، معلقًا : تنعى نقابة المهن التمثيلية عادل هاشم.
يذكر أن الفنان الراحل عادل هاشم حصل على بكالوريوس فنون مسرحية، وعمل بالتليفزيون والسينما وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح، ثم حصل على الدكتوراة ، وأخرج العديد من المسرحيات ، وفي التلفزيون شارك في مسلسلات منها نسر الشرق.
وقدم عادل هاشم عددا من الأعمال منها: الراجل اللى باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90 دقيقة، حرب اطاليا، بلية ودماغه العالية، الا ابنتى، الطاووس.
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