الحالة الصحية للمشاهير.. أول تعليق من إبراهيم الحربي وحورية فرغلي تخضع لجراحتها الثانية بأمريكا

إبراهيم الحربي وحورية فرغلي وعدد من المشاهير العرب أقلقوا الجمهور على حالتهم الصحية في الساعات الأخيرة بسبب مرورهم بأزمات صحية ونقلهم للمستشفى بالإضافة إلى الإعلان عن إصابات جديدة بفيروس كورونا في الوسط الفني.

إصابة ابنة عامر منيب وريهام أيمن بكورونا

وأعلن عدد من المشاهير إصابتهم بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة، وأبرزهم مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، والتي نشرت على خاصية ستوري بانستقرام خبر إصابتها بالفيروس، وحذرت المخالطين لها في الأيام الأخيرة وطالبتهم بإجراء احتبارات للإطمئنان على انفسهم، ونفس الأمر بالنسبة إلى ريهام أيمن، زوجة شريف رمزي، والتي أعلنت إصابتها وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

تفاصيل حالة حورية فرغلي بعد جراحتها الثانية

وعلى الجانب الآخر، خضعت الفنانة حورية فرغلي لعمليتها الجراحية الثانية في أمريكا اليوم، وكشفت مصادر عن وضع حورية فرغلي تحت أجهزة الأكسجين بعد العملية، تمهيداً لخضوعها لعملية جراحية ثالثة بعد أسبوعين، وذلك بعدما أجرت العملية الجراحية الأولى منذ ما يقارب أسبوعين أيضاً، وأجريت حورية فرغلي جراحتها الثانية من أجل استكمال زرع فقرات بأنفها بعد العملية الجراحية الأولى.

وكشفت حورية فرغلي مؤخراً عن استعدادها للخضوع لعملية جراحية ثالثة والتي تعتبر تكملة للجراحات السابقة وتجميلية، بعد علاج أزمة تشوه أنفها وأزمة التنفس وحاسة الشم لديها، بعد معاناتها لسنوات بسبب حادث سقوطها من الحصان.

أول تعليق من إبراهيم الحربي بعد نقله المستشفى

وعلق الفنان السعودي إبراهيم الحربي لأول مرة بعد نقله للمستشفى مؤخراً، وأكد في تسجيل صوتي لبرنامج "إي تي بالعربي" إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه يعاني من نقص في الأكسجين وطمأن الجمهور على حالته الصحية ونفى بذلك أخبار نقله للعناية المركزة، واعتذر عن عدم قدرته على الرد على جميع الاتصالات والتساؤلات من زملائه على حالته الصحية.

وأقلق الفنان إبراهيم الحربي الجمهور بعد الشائعات حول حالته الصحية، وكشف ابنه عن إصابة والده بكورونا ونقله المستشفى بالكويت منذ الثلاثاء الماضي، وقال في تصريحات له مؤخراً إن والده قد يخرج من المسشتفى خلال 3 أو 4 أيام.