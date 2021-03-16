معلومات جديدة عن مقالب رامز جلال في رمضان 2021..يصور البرنامج في السعودية

رامز جلال حير الجمهور كعادته حول فكرة برنامج مقالبه الجديد في موسم رمضان المقبل، مع اقتراب موسم 2021، وتصدرت أخبار برنامجه مواقع التواصل مع التكهنات حول فكرة المقالب الجديدة له هذا العام.

هل يوقع رامز جلال ضحاياه في السعودية؟

وأثيرت عدة تكهنات حول المكان الجديد الذي سيصور به رامز جلال برنامج مقالبه في رمضان 2021، وذلك بعدما صور برنامجه الأخير "رامز مجنون رسمي" في دبي، وتكهن البعض بتصوير البرنامج في المغرب، قبل أن يكشف برنامج "إي تي بالعربي" نقلاً عن مصادر في البرنامج، عن تصويره في السعودية، والإيقاع بضحاياه هذه المرة في إحد الفنادق بالسعودية.

تفاصيل جديدة عن برنامج رامز جلال 2021

وكشف البرنامج عن تواجد رامز جلال في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالسعودية من أجل تصوير البرنامج، والذي مازالت فكرة مقالبه غامضة، وذكر المصادر أن رامز جلال أوقع بعدد من نجوم الكرة والفن في البرنامج ومنهم أحمد سعد وويزو، ومن المتوقع ان تحسم قناة mbc الجدل حول برنامج رامز جلال وفكرته خلال أيام من خلال مؤتمر صحفي تكشف به تفاصيل البرنامج.

رامز جلال يتحدى تحذيرات برنامجه الجديد

وتداولت في الأيام الأخيرة عدة تكهنات ومعلومات عن برنامج رامز جديد، ومنها إنه سيحمل عنوان "رامز مريض نفسي"، والذي نفته القناة مؤخراً، بالإضافة إلى إدعاء أحد مطربي المهرجانات في مصر عن الإيقاع في البرنامج وذكر إسم البرنامج للجمهور، ويحيط رامز جلال حاجز من السرية والغموض على البرنامج خوفاً من تسريب فكرة المقالب للنجوم الذين يوقع بهم هذا العام، بعد نجاحه العام الماضي في تنفيذ مقالبه في عدد من النجوم مثل ياسمين صبري ونبيلة عبيد وباسم ياخور وأمينة خليل وغيرهم.

ويتحدى رامز جلال التحذيرات الأخيرة حول تنفيذ برنامج مقالبه مجدداً، خاصة بعد إصدار نقابة الإعلاميين بمصر بياناً أعلنت به منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلام تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه على خلفية ما وصفته بـ"الخروقات" التى ينتهجها في برامج مقالبه وآخرها "رامز مجنون رسمي".