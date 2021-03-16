أحمد شيبة ينتهى من تسجيل أغنية ”ضحك هستيرى”

انتهى المطرب أحمد شيبة من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "ضحك هستيري" من كلمات رضا برهام، وألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقي نوار البحيرى، ويقول مقطع من الأغنية:"وقفتك جنبنا على راسي والله وتقديرك ده.. بقيت من وجعي متشتت خلاص.. واتشل تفكيري.. في دنيا غريبة.. ومن الفرحة بقيت ببكي وفي حزني ضحكي هيستيري.. في مرايتي نسخة طبق الأصل في حقيقتي.. أشبه واحد غيري".

وكان أحمد شيبة قد انتهى الشهر الماضى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، حيث يشاركه فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، والأغنية من كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.

و قدم أحمد شيبة مؤخراً أغانى تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.

كما أهدى شيبة رجال الشرطة مؤخراً فى عيدهم الـ 69، أغنية تحمل اسم "ادعوا معايا لمصر" من كلمات رضا المصرى وتوزيع طه الحكيم، إهداء إلى رجال الشرطة البواسل فى عيدهم.