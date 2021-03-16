يونيو القادم .. الصين تنظيم مهرجان شنغهاى السينمائى الدولى

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان شنغهاى السينمائى الدولى تنظيم الدورة الـ24 من المهرجان خلال الفترة من 11 إلى 20 يونيو القادم.
وذكرت اللجنة المنظمة فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم حاليا فتح باب التسجيل فى حفل السجادة الحمراء للمهرجان من قبل صانعى الأفلام ومنظماتها فى جميع أنحاء العالم بعد أن تم إلغاؤه العام الماضى بسبب جائحة "كوفيد-19"، حيث يستقبل حدث السجادة الحمراء أكثر من 100 طاقم جديد وحوالى 400 مخرج سينمائى معروف من داخل الصين وخارجها كل عام.
يعد مهرجان شنغهاى السينمائى الدولى، الذى تأسس عام 1993، حدثا عالميا تنافسيا يقام فى إطار جهود شنغهاى لتصبح مركزا ثقافيا دوليا، فيما شارك فى نسخة العام الماضى 3693 فيلما من 108 دول ومناطق.
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