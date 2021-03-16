رضا البحراوى يسجل أغنية جديدة بعنوان ”مش زى غيرنا”

انتهى المطرب الشعبي رضا البحراوي من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "مش زى غيرنا"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان وليد سامي، وتوزيع الموسيقى إسلام مونتى، ويقول مطلع الأغنية: مش زي غيرنا.. ومفيش مثيلنا.. سابقين في جيلنا.. وطيارين".

من ناحية أخرى طرح رضا البحراوي مؤخرًا أغنية "أبويا قال لي زمان" التي تجمعه مع مصطفى حجاج، والأغنية من كلمات أحمد سامي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام شيبسي، ومن إخراج محمد عبد الجواد، وتقول كلمات الأغنية: أبويا قالي زمان، يا ابني انا بحذرك، خليك برىء وإياك، الدنيا دي تغيرك، وابعد عن اللى يعطلك، في السكة ويأخرك.

وغنى رضا البحراوى فى رمضان الماضى أغنية "برنس من يومك" فى أحداث "البرنس" للنجم محمد رمضان، والأغنية من كلمات دكتور محمد عنتر، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم، وتقول كلماتها: برنس من يومك شايل هموم الناس، محبوب ما بين ناسك، علشان جدع سندال، وسيرتك لما تيجي أحلى كلام يتقال، ويا عيني على بختك لبحر العذاب واخدك، بخوا عليك سمهم.