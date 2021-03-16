إدريس إلبا يطرح سلسلة كتب مصورة للأطفال من تأليفه

أعلن الممثل البريطاني، إدريس إلبا، عن مهنة جديدة في مشواره المهني المتنوع، وتوقيعه تعاقد لإطلاق مجموعة جديدة من كتب الأطفال في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2022.

ونشر إدريس إلبا خبر الصفقة الضخمة التي قام بتوقعيها على صفحته بموقع فيسبوك، وستكون السلسلة إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

سلسلة الكتب ستكون مصورة وروائية، تعرض شخصيات وعوالم تخيلية كتبها وطورها إدريس إلبا، وشريكه في الكتابة روبين تشارتريس، الذي كتب العديد من الروايات الدرامية وبرامج رسوم متحركة لشبكة BBC.

وقال إدريس إلبا، إنه يشعر بالفخر لإتاحة الفرصة له لإحياء قصص مستوحاة من ابنته، ويشاركها مع صديقه تشارتريس.

إدريس إلبا هو ممثلا ومنتجا ومخرجا، حاصل على جوائز جولدن جلوب والساج، ونال لقب الرجل الأكثر إثارة في العالم عام 2018، وترشح لنيل البافتا والإيمي عدة مرات طوال مشواره الفني.