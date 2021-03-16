وفاة الفنان القدير عادل هاشم عن عمر يناهز 82 عاما

عادل هاشم، الممثل المصري القدير، توفي اليوم عن عمر يناهز 82 عاماً، ونعته نقابة المهن التمثيلية وعدد من زملائه الفنانين بعد رحيله اليوم.

وفاة الفنان المصري عادل هاشم

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان القدير عادل هاشم بعد وفاته اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، وكشفت تفاصيل الجنازة والعزاء وقالت في بيانها على صفحتها الرسمية بفيسبوك:" تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان القدير عادل هاشم.. صلاة الجنازة غداً الثلاثاء عصراً..السيدة نفيسة".

تفاصيل وفاة الفنان القدير عادل هاشم

ونعى عدد من الفنانين الراحل عادل هاشم على مواقع التواصل، ومنهم الفنان نبيل الحلفاوي الذي نعاه في تغريدة له وقال:" رحم الله الصديق وزميل المسرح القومي الفنان عادل هاشم وأنعم على أسرته بالصبر والسكينة"، ورحل عادل هاشم عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض، وتذكر الجمهور عدد من أدواره البارزة على مواقع التواصل بعد وفاته.

معلومات عن الفنان الراحل عادل هاشم

ويذكر أن الفنان الراحل عادل هاشم هو ممثل ومخرج مسرحي، وبدأ مسيرته بعد حصوله على بكالريوس الفنون المسرحية بالقاهرة، وشغل عدة مناصب بهيئة المسرح والمسرح القومي، ودرس الراحل علم الاجتماع المسرحي في فرنسا وعاش فترة من حياته بالجزائر، وعمل في عدة مجالات فنية وإعلامية ومنها عمله بالمعهد القومي للوسائل السمعية والبصرية في فرنسا، وأستاذ في معهد التمثيل بالجزائر، وعمل كمذيع في راديو مونت كارلو.

وقدم عادل هاشم عدة أدوار في الدراما والسينما ومنها أدواره في مسلسلات "بوابة الحلواني" و"قصة مدينة" و"الأبطال" وأبرزها دوره في مسلسل "رأفت الهجان"، وقدم في السينما عدة أدوار مثل أفلام "رجل لهذا الزمان" و"بلية ودماغه العالية" و"عفريت النهار" و"حرب أطاليا" وغيرها، وكانت آخر أعماله في عام 2013 من خلال مسلسلي "إسم مؤقت" مع يوسف الشريف و"العراف" مع عادل إمام.