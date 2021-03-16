بالفيديو.. بروموهات مسلسلات رمضان 2021 تشعل المنافسة مبكرًا

قرر عدد من النجوم أن يشاركون الجمهور مبكرًا وفي وقت واحد، بالإعلانات الدعائية الأولى من أعمالهم الدرامية المنتظر عرضها في موسم دراما رمضان المقبل، قبل أكثر من شهر من قدوم الموسم الدرامي الأبرز، وهو ما لم يكن معتادًا من صناع المسلسلات من قبل، حيث كانوا يشاركون بروموهات أعمالهم قبل فترة قصيرة من شهر رمضان، لكن هذا العام يبدو وأنه سيكون مختلفًا ليس في نوعية الأعمال المنتظرة فقط ولكن أيضًا في كيفية الترويج لها.

هجمة مرتدة

وشارك صناع عدد من الأعمال الدرامية، جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالبروموهات الرسمية لمسلسلاتهم التي ينافسون بها في دراما رمضان 2021، وكان أحدث هؤلاء صناع مسلسل "هجمة مرتدة" الذي يقوم ببطولته النجم المصري أحمد عز والفنانة التونسية هند صبري.

ولاقى البرومو بمجرد طرحه تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم بجانب أحمد عز وهند صبري، وهم هشام سليم أحمد فؤاد سليم وصلاح عبد الله وماجدة زكي ونضال الشافعي وخالد أنور.

بنت السلطان

الفنانة روجينا طرحت أيضًا البرومو الأول لمسلسلها الجديد "بنت السلطان" والذي يعتبر أول بطولة درامية لها، ونشرت عدة صور للشخصية التي تقدمها في المسلسل، ووجهت رسالة للجمهور احتفلت بها ببطولتها الأولى وقالت: "اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حلم انتظرته سنين، شقيت وتعبت عشان احققه ماكنش عندى غير الثقة في ربنا وموهبتي.. شكرا يارب شكرا لكل اللي ساهم في وصولي لتحقيق حلمي من بداياتي الى هذه اللحظة، شكرا ايمن سلامة، شكرا احمد شفيق رفقاء الرحلة شكرا ممدوح شاهين على مجهودك وحبك للمشروع، شكرا للسند والحبيب وصاحب الفضل بعد ربنا اشرف ذكي، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب".

الاختيار 2 - رجال الظل

الشركة المنتجة لمسلسل "الاختيار 2" طرحت خلال الأيام السابقة، البرومو الأول للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وشوق البرومو الجمهور للمسلسل بعدما عرض عدة لقطات لمشاهد أكشن ومطاردات وتفجيرات، بالإضافة إلى اللقاء الأول بين كريم عبد العزيز وأحمد مكي في مسيرتهما من خلال المسلسل، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان وإنتاج شركة "سينرجي"، ومن المقرر أن يشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف بجانب بطليه الأساسيين.

وكل ما نفترق

ريهام حجاج الفنانة المصرية، نشرت عبر حسابها الرسمي على انستجرام الفيديو الأول لبرومو مسلسلها الجديد "وكل ما نفترق" والذي أثار حالة من التشويق لدى الجمهور بسبب فكرته والمواقف التي تعرضت لها البطلة، حيث تظهر ريهام حجاج في العمل بعد عودتها من الموت، وتكشف مشاهد البرومو أن البطلة قد توفيت وقامت أسرتها بدفنها لكنها تعود مرة أخرى للحياة في وقت يعيش من حولها حالة من عدم تصديق ما حدث ويؤكد أحد الأبطال أنه قام بدفنها بيده، ويبدأ الجميع في البحث عن إجابة واحدة حول كيفية عودة البطلة "مأمونة" والتي تقدمها الفنانة ريهام حجاج من الموت.

والعمل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وسلوى خطاب وأحمد فهمي وطارق عبد العزيز ومحمد الشرنوبي وأحمد صيام، ومن تأليف محمد أمين راضي، وأحمد وائل، وإخراج كريم العدل.

لعبة نيوتن

الفنانة منى زكي نشرت عبر حسابها على انستجرام الفيديو الدعائي الأول لمسلسل "لعبة نيوتن" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وظهرت النجمة المصرية في الفيديو وهي تواجه العديد من الأزمات والصدمات التي تضطرها للسفر للخارج مما يجعلها تواجه العديد من المخاطر وتغير مجرى حياتها، كما ظهرت منى زكي في أحد المشاهد وهي ترتدي الحجاب، والعمل يشارك في بطولته كل من الفنان محمد فراج وسيد رجب ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد ومايان السيد، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

أمينة حاف

كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن البرومو التشويقي لأحدث أعمالها الدرامية لشهر رمضان المقبل، وهو مسلسل "أمينة حاف، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم شهاب جوهر وفي الشرقاوي وخالد العجيرب وشوق الهادي، وليالي دهراب، والعمل من تأليف علي الدوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الزوجات، وتحديداً الزوجة الرابعة، التي تنشأ بينها وبين ضرائرها العديد من الخلافات مع تواجدهن في نفس المنزل.

موسى

الفنان محمد رمضان طرح أيضًا الإعلان القصير الأول لمسلسل "موسى"،وظهر رمضان بشخصية رجل صعيدي، يقود مجموعة من الرجال، إلى داخل أحد الأماكن التي تخضع للحماية البريطانية وقت الاحتلال البريطاني لمصر، ويطيح رمضان بالعلم الصغير الموضوع على المكتب ويأمر رجاله بالدخول.

مسلسل "موسى" من بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، وإيمان العاصي، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، وعارفة عبدالرسول، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.