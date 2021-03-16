تعرفوا على هوية البطلة الخامسة لمسلسل "الهيبة" مع تيم حسن

رغم خروج مسلسل الهيبة بموسمه الخامس من سباق دراما رمضان 2021، إلا أن التحضيرات له انطلقت قبل فترة ايذانا للبدء بتصويره في الفترة المقبلة، وتداولت المعلومات المسربة عن اختيار الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية ايميه صياح لتلعب دور البطولة مع تيم حسن، ولتنضم بالتالي الى قائمة المنافسة لبطلات الهيبة في الأجزاء الماضية وهن نادين نجيم ونيكولا سابا وسيرين عبد النور وديمة قندلفت.

ممثلة لبنانية تنضم لبطلات مسلسل الهيبة

إيميه صياح التي ما تزال تلتزم الصمت حول تأكيد او نفي مشاركتها في الموسم الخامس من الهيبة، تصدّر اسمها في الساعات الماضية اهتمام رواد السوشيال ميديا بشكل واسع حيث تناقلوا المعلومات المتداولة والمسربة حول مشاركتها في الجزء الأخير من مسلسل الهيبة .

وبحال تأكيد انضمام ايميه صياح للهيبة بجزئه الأخير بشكل رسمي، تلتحق الفنانة ومقدمة البرامج اللبنانية بالتالي بقائمة نجمات الهيبة اللواتي تولين دور البطولة مع النجم السوري تيم حسن طيلة مواسم مسلسل الهيبة.

إيميه صياح دوت الخليج مقدمة برامج وممثلة لبنانية صاعدة، وكانت قد غابت عامين عن الأضواء بسبب إنجابها توأماً، وسبق لها وأن شاركت ببعض التجارب التمثيلية وبينها "وأشرقت الشمس" وهو من كتابة منى طايع وإخراج شارل شلالا عام 2013 إلى جانب مواطنها يوسف الخال، كما اشتهرت في تقديمها العديد من برامج المواهب.

ومن المقرر انطلاق التصوير بمسلسل "الهيبة 5" خلال الأسابيع المقبلة بعدما سبق وان تأجل تصويره في شهر فبراير بسبب تأخّر تسلّم النص للنجوم، وسيعرض العمل خارج موسم رمضان 2021 على غرار الجزء الرابع الذي عرض أيضاً خارج شهر الصوم العام الماضي بسبب إنتشار فيروس كورونا الذي أعاق التصوير.

معلومات مسربة حول الجزء الأخير من الهيبة

الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة 5" لم يستقر بعد صناعه على اسمه النهائي، بينما ترددت المعلومات حول حذف شخصية "صخر" شقيق "جبل" والتي يؤديها الممثل السوري أويس مخللاتي من الجزء الخامس إذ يبدأ الموسم الأخير من وفاته.

من الجدير ذكره بأن الموسم الأول من العمل الدرامي لعام 2017 تولى كتابته السوري هوزان عكّو وأشرف على اخراجه السوري سامر البرقاوي، واستمر مع كتاب آخرين بجزء ثانٍ بعنوان "الهيبة – العودة"، قبل الجزء الثالث بعنوان "الهيبة – الحصاد"، والرابع "الهيبة الردّ" ليتم تصوير هذا العام الجزء الأخير من العمل.