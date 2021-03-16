محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي محطة مصر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مساء أمس الاثنين عرض " محطة مصر " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأسر شهداء الجيش والشرطة بالمحافظة، وسط حضور جماهيري كبير من الجمهور، وذلك في إطار الأجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة المصرية، وقُدم العرض على مسرح قصر ثقافة أسيوط ومن المقرر أن يقدم مساء اليوم بقرية التمساحية بمركز القوصية بالمحافظة بالمجان، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية،وزارة الشباب والرياضة،وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدني.

و قد أعرب اللواء عصام سعد عن سعادته الكبيرة بتقديم العرض بمحافظة أسيوط، كما أبدى إعجابه الكبير بالعرض ومستواه المتميز، وقد وجه الشكر لقيادات وزارة الثقافة على هذه المبادرة المهمة، كما وجه الشكر والتقدير للبيت الفني للمسرح ولفريق عمل العرض على مجهوداتهم الكبيرة لتقديم العروض المسرحية لجمهور محافظة أسيوط.

يعد مشاركة عرض " محطة مصر " هي المشاركة الأولى لفرقة مسرح القاهرة للعرائس ضمن عروض المواجهة والتجوال، وهي الخطة التي تنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي، وهي المرة الأولى التي يقدم بها عرض لمسرح القاهرة للعرائس بمحافظات الوجه القبلي، حيث يقدم ابتداء من الخميس المقبل على مسرح قصر ثقافة قنا بمحافظة قنا.

"محطة مصر " تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، العرض من تأليف محمد زناتى، وإخراج رضا حسنين، وموسيقى حاتم عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين.