فيديو إلهام الفضالة تعلق على سخرية الجمهور من تغير شكلها مقارنة بصورها القديمة

إلهام الفضالة النجمة الكويتية ردت على الجدل الذي حدث بعدما نشرت فيديو يشهد أحدث ظهور لها مؤخرًا، حيث ظهرت بملامح مختلفة ونحيفة بشكل أكبر من ذي قبل، حيث قارن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين صورتها الحديثة وصور قديمة لها كانت فيها بوزن زائد، وانتقدها البعض واعتبروا أنها خضعت لعملية تجميل مبالغ فيها تسببت في تغير شكلها بهذه الطريقة.

إلهام الفضالة تعلق على جدل تغير ملامحها

إلهام الفضالة علقت على الجدل من خلال فيديو نشرته عبر سناب شات، وقالت خلاله: "سالفة صورتي أمس وبعدين الصورة اللي حطيتوها كنت توني والدة، كنتوا جبتوا واحدة تانية من نفس المسلسل بس لقطة حلوة أحسن من هذه، عندي صور تانية حلوة بس دي تختوخة وعندي هيك خدود ومربربة بس عندي لقطات أحلى".

الفنانة الكويتية أكدت أنها حاليًا أنحف كثيرًا وتابعت: "بس أنا وايد ضعفانة أنا خلاص عظامي يطلعون طبعا مع الرتوش الخفيفة والمكياج والحين تعمدت أصور لكم بدون فلتر عشان تشوفون وبس عشان سلامتكم الضعف حلو.. تقولون إني تحورت! ليش قالولكم أن أنا كورونا! تحورت ايش يعني تحورت بس ما علينا أنا طالعة بالمسلسل وطالعة بالصور في كل مكان جت على هالصورة يعني، معلش خدوا راحتكم بس نقوا صورة حلوة".

نصيحة إلهام الفضالة لمتابعيها

ونصحت إلهام الفضالة متابعيها من النساء بعدم الخوف من إجراء عملية تكميم المعدة، والإقدام على تلك التجربة نظرًا لنتيجتها الجيدة وأضافت: "اللي خايفة تسوي تكميم أنا بقول لها اتكلي على الله وساويها، والضعف حلو والله حلو وأنا حتى أول ما ساوتها صارلي سنتين ما ضعفت وايد والمفروض أخس بالخمسينات، فأكثر من صديقة عندي قالوا لي بعد سنتين راح تضعفين".

الجدير بالذكر أن إلهام الفضالة قد نشرت عبر حسابها على انستجرام مقطع فيديو جديد ظهرت فيه بإطلالة شبابية نالت عليها إعجاب الجمهور الذي علق مئات منهم عليه وأشادوا بها، وقد ظهرت الفنانة إلهام الفضالة في الفيديو القصير الذي نشرته بوجه شبابي أثناء تواجدها داخل سيارتها تسبب في انقسام الجمهور حوله فرغم أن النجمة الكويتية تظهر فيه بوجه أكثر شبابا لكن البعض أكد أنها خضعت لعمليات تجميل جديدة، بينما رأى البعض الآخر أن الظهور الأخير يظهر فقدانه للكثير من الوزن.

أحدث أعمال إلهام الفضالة

إلهام الفضالة قد تم الإعلان عن مشاركة مسلسلها الجديد "أمينة حاف" في السباق الرمضاني القادم، حيث من المقرر أن يعرض العمل على منصة شاهد، ويدور العمل في إطار دراما اجتماعية حول تعدد الزوجات والخلافات التي تدور بين الزوجة الرابعة وبين الزوجات الثلاثة وذلك لكونهن يعشن في منزل واحد، ويشارك في بطولة العمل مجموعة ضخمة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية يتقدمهم الفنانة طيف، وشهاب جوهر، وخالد العجيرب، وفي الشرقاوي، وشوق الهادي، وشهد حجاج، وعبدالله الطليحي، والعمل من تأليف على دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.