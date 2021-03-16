شاهد.. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة الشابة هاجر أحمد، على مشاركة جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت هاجر أحمد بإطلالة رياضية تبرز جمالها، وتركت شعرها البني مُنسدلًا على كتفيها، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة، نالت إعجاب الجمهور. و علقت هاجر علي الصور قائلة :" صباح الخير "

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