“كتاب وأدباء جنوب الشرقية” تقيم محاضرة حول رحلة كارستن نيبور إلى بلاد العرب

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي :

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية وبالتعاون مع جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس محاضرة تاريخية من إعداد فريق البحوث التاريخية تحت عنوان (رحلة كارستن نيبور إلى بلاد العرب في القرن الثامن عشر (1761-1767م) مدينة جدة وعمان أنموذجًا: الدوافع والأهداف) قدمتها الدكتورة سماح سعيد باحويرث أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد والاستشراق بجامعة طيبة بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية وأدارتها عبر الاتصال المرئي عن بعد والبث المباشر الدكتورة بهية بنت سعيد العذوبية باحثة في التاريخ الحديث وأستاذ متعاون بقسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس.

وقد تناولت الدكتورة سماح سعيد باحويرث في بداية المحاضرة بالتعريف بشخصية كارستن نيبور ودوافع وأهداف الرحلة وخط سير الرحالة ومهام الرحلة واسلوب نيبور في تدوين الملاحظات، كما تطرقت الدكتور سماح في محاضرتها الى وصف نيبور جدة وعُمان وأهميتهما الاستراتيجية من حيث الموارد الاقتصادية ونظام الحكم وأهم المدن والنواحي الاجتماعية مختتمة محاضرتها بنتائج الرحلة.

وتأتي المحاضرة ضمن الفعاليات والبرامج الثقافية والتي تنفذها لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية خلال شهر مارس ٢٠٢١م لإثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية.

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