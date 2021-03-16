الرفاق الأعزاء.. دراما سوداوية في الحقبة السوفيتية

في ثقافة وفنون 16 مارس,2021

رؤية : طارق علي سرحان [email protected]

لا تزال “ليودا” تجد نفسها تردد كلمات أغنية وطنية روسية راجت خلال الحقبة السوفيتية، والتي تقول “يارفيقي.. يارفيقي.. احم بلادك مهما كلف الثمن.. سواء في الحقول أو على خطوط القتال.. الشعب السوفيتي العظيم يقف خلفك”، ترددها حتى بعد أن علمت أن ابنتها الوحيدة قد تكون من بين ضحايا إطلاق النار على المشاركين في الإضراب العمالي بمدينة نوفوتشركاسك جنوب روسيا.

وقائع الحادثة أو ما تسمى بـ”مجزرة نوفوتشركاسك” يجسدها المخرج الروسى والمؤلف الشهير أندريه كونشالوفسكى، حيث يعود بنا الى صيف عام 1962، عبر 3 فصول ملحمية يلخص فيها إرهاصات الحادثة، ووقائعها، وما تلاها من أحداث بعد أن فقدت المدينة أرواح 26 من ساكنيها، وفق الوثائق الرسمية التي رفعت عنها السرية رسميا قبل نحو 30 عاما.

في الثاني من يونيو وبعد يوم من الإعلان عن رفع أسعار المواد الغذائية والخبز والوقود وخفض الأجور، يقوم عمال مصنع القطارات بإعلان الإضراب الذي يكسب تأييد سكان المدينة، حيث يحاصر الجميع مقر الحزب الشيوعي اثناء نقاش أعضائه وموفد قيادي من موسكو وضع مدينة نوفوتشركاسك في ظل الإضراب، لنرى تعقد الأوضاع وتدهورها تدريجيا، حتى تصل الى مواجهة مباشرة مع وحدات الجيش التي تؤمَر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين واغلاق المدينة وفرض حظر التجول.

في خضم تلك الأحداث، نتابع ليودا سيومينا، الممثلة “يوليا فيسوتسكايا”، وهي محور العمل ومنظوره السردي، حيث تواجه ظروفا نفسية مربكة، وخيارات صعبة متناقضة، فهي الأم اليائسة التي تحاول العثور على ابنتها المفقودة، حية أو بين ضحايا المحتجين. وهي الناشطة السياسية والعضوة المخلصة في الحزب الشيوعي، والممرضة السابقة في خطوط القتال الأمامية خلال الحرب، التي تحاول إنقاذ ما تبقى من آيديولوجية (ستالينية) نشأت وترعرت تحت مظلتها، والتي مع مرور الوقت والأحداث تبدأ فقدان الثقة بها وبحزبها الشيوعي. وهو تحد قاس بين عواطفها وآيديولوجيتها، خاصة وهي تحاول منع ابنتها من الانضمام لصفوف المحتجين، كما هو الحال مع والدها المتحدر من مجتمعات القوزاق. كل تلك الصراعات والتفاعلات يعكسها أداء مذهل للممثلة الروسية، حيث قدمت دورا مركبا ومعقدا تعمقت خلاله في تجسيد التحولات الداخلية للمجتمع أثناء تلك الفترة التي يصفها كونشالوفسكى بـ”الملتبسة”، حيث ولادة تيارات حزبية جديدة تطالب بالتغيير.

وفي تصاعد سلس للأحداث والانتقال ببراعة من العام الى الخاص، ينقل لنا المخرج كونشالوفسكى أحداث “الرفاق الأعزاء” بالأبيض والأسود فى تصوير متقن لأجواء وروح تلك الحقبة التاريخية، مستخدما أبعاد “4:3″ كتلك التي في أفلام الستينيات والسبعينيات، وهو مايبرره بالقول إنه “أراد محاكاة تلك الفترة التي يتيح تصويرها بتلك الطريقة رؤية أوسع للوقائع والأشخاص” خلافا عما تعتمده الأفلام المعاصرة من عنصري أبعاد وحسابات أخرى. يقول كونجالوفسكي في مؤتمر صحفي بعد حصول عمله على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام :” لا أسعى وراء إسقاطاتٍ سياسية على الوقت الحاضر، أنا أهتم بالإنسان كإنسان، ولا أهتم بالمرحلة التي عاشها”.

الرفاق الأعزاء.. قطعة سينمائية فريدة وفصل من الحقبة السوفيتية التي تبدو أنها لا تزال مصدر إلهام المخرجين حول العالم. بالطبع سينافس بقوة على أوسكار أفضل فيلم أجنبى في ابريل القادم.