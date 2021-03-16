محمد المحروقي يطوف في الرحلة الصعبة لكتاب الطريق 60 لخلفان الزيدي

مسندم ـ “الوطن” :

بورقة حملت عنوان (رحلة صعبة رحلة لا تطاق ملحوظات أولية على كتاب الطريق 60 للكاتب خلفان الزيدي) أقام فرع النادي الثقافي في محافظة مسندم قراءة قدمها الدكتور محمد بن ناصر المحروقي في كتاب الطريق 60 للزميل الكاتب خلفان الزيدي، وقدم الجلسة الكاتبة مكية الكمزارية.

وقال المحروقي في قراءته إن هذا الكتاب يعد كتابا فريدا موضوعا وأسلوبا وموقفا فكريا أجاد فيه الكاتب تسجيل رحلته ضمن وفد إعلامي إلى فلسطين قبل 10 سنوات تقريبا في لغة شعرية عالية مفعمة بالمشاعر والصور والمجازات .. حيث حمل العنوان (الطريق 60) دلالة على طريق يعد الشريان بين المدن الفلسطينية رغم صعوبتها .. وقد أحكم خلفان الزيدي كتابه بنية وسياقا وجاءت البنية متماسكة يقود فيها الفصل إلى الآخر قودا موضوعيا، حديث يقود إلى حديث وبداية تقود إلى تتمة .. وحدات ثلاث حاضرة بوضوح وحدات المكان والزمان والحالة النفسية بين ألم ما يعانيه الشعب الفلسطيني وفرح تفرضه مجريات الحياة اليومية تتطلبه روح المقاومة التي لا تستسلم ولا تلين حيث شارك فرحة خروج مجموعة من الأسرى يصاحبه إظهار لهذا الفرح بالدبكة والرقصات الشعبية وتناول الأطعمة.

وأضاف (المحروقي) : تغدو الوحدة النفسية هي الأبرز بين الوحدات الرئيسة المكونة لأدب الرحلة .. هي الابرز والمتحكمة في صيرورة السرد وصيرورة روح المقاومة لشعب الجبارين .. تجدها في الطفل والعجوز والشيخ الكبير والشاب والكهل.

كما أكد الدكتور محمد المحروقي أن هذا العمل به الكثير من السمات الفنية التي حققت نجاحا وبينها الاهتمام بالتفاصيل وقبل ذلك الكتابة الشعرية .. اللغة التي كتب بها الكاتب لغة شعرية عالية وراقية، وقد تطرق (المحروقي) إلى تفاصيل الكتاب بأمكنته وشخوصه.

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