بتنظيم «العمانية للكتاب والأدباء»: عبدالوهاب البوسعيدي يحاضر حول أهمية الحكم العماني للصومال فـي القرن الـ 19

مسقط ـ «الوطن»:

أقامت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة التاريخ أمس الأول وعبر منصاتها الإلكترونية محاضرة بعنوان (الحكم العماني للصومال في القرن التاسع عشر)، قدمها عبدالوهاب بن سليمان البوسعيدي، الحفيد الأكبر لآخر وال عماني على الصومال.

المحاضرة أدارها الدكتور سليم الهنائي، وتم التطرق من خلالها إلى مجموعة من المحاور بما في ذلك المحور الذي تناول الصومال ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، وهنا أشار (البوسعيدي) إلى التركيبة السكانية للصومال التي تتمثل في 45% (مدن)، و55% بادية، وعرج المحاضر إلى صادرات وواردات الصومال، معززا قوله بالتفصيل البياني، مشيرا إلى أن الصومال بلد غني بالمعادن مثل اليورانيوم والنحاس والقصدير والنفط والغاز، ويمتلك سواحل تمتد إلى 3333 كيلومترا على البحر الأحمر والمحيط الهندي، غنية بالأسماك، كما أوضح أن بالصومال عددا من الأنهار وأشهرها وجوبا وشبيلي، ثم عرج إلى الحياة البرية والطبيعة المتنوعة، حيث يضم الصومال أكبر عدد من الإبل في العالم، بالإضافة إلى الغابات وشلالات المياه.

وذهب (البوسعيدي) من خلال محاضرته ليقدم ما تحدث عنه الرحالة عن مقديشو، فخلال أسفاره، لاحظ ابن سعيد المغربي (1213-1286 م) أن مدينة مقديشو قد أصبحت بالفعل المركز الإسلامي الرائد في المنطقة، وكانت المدينة في أوج ازدهارها. ووصف مقديشو بأنها «مدينة كبيرة للغاية»، وبعد زيارته مقديشو، كتب المؤرخ السوري من القرن الثاني عشر ياقوت الحموي ووصفها بأنها أغنى وأقوى مدينة في المنطقة وأنها مركز إسلامي على المحيط الهندي، كما وأشار فاسكو دي جاما، الذي مر بمقديشو في القرن الخامس عشر، إلى أنها مدينة كبيرة بها منازل من أربعة أو خمسة طوابق عالية وقصور كبيرة في وسطها والعديد من المساجد ذات المآذن الأسطوانية.

كما تحدث (البوسعيدي) عن سلالة السلطان سعيد بن سلطان والمتمثلة في سلاطين عمان وزنجبار، وركز في قوله على السلطان برغش بن سعيد السلطان الثاني لزنجبار بعد أخيه ماجد بن سعيد وهو الابن السابع للسلطان سعيد بن سلطان، وقال البوسعيدي إن الفضل ينسب له في بناء وتطوير البنى التحتية لزنجبار وتطوير شبكات المياه، والشرطة والطرق والحدائق العامة والمستشفيات والمباني الحكومية الضخمة مثل بيت العجائب أو قصر العجائب عام 1883م، وأنشأ في زنجبار مطبعة عربية (المطبعة السلطانية) لطباعة الكتب الدينية والأدبية، وأصلح بعض طرق زنجبار بالحصى، وجلب ماكينة كهرباء لإنارة الشوارع والبيوت.

ولم يغفل المحاضر عن طرح اتفاقية أكتوبر عام 1886م، حيث أقرت الاتفاقية البريطانية الألمانية المؤرخة في 29 أكتوبر 1886 بحكم السلطان برغش بن سعيد على شريط ساحلي من موزمبيق البرتغالية حتى نهر تانا والصومال. وعن المناطق والمدن التي خضعت لحكم عمان في تلك البقعة من الأرض، ذكر المستكشف الفرنسي جورج ريفويل خلال زيارته إلى بنادر الصومال في 1878 م في عهد السلطان برغش بن سعيد وجاء في كتابه