شاهد.. رانيا يوسف عبر حسابها على انستجرام صورة من مسلسل ملوك الجدعنة...

نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها على انستجرام صورة تجمعها بالفنانين عمرو سعد و مصطفى شعبان من داخل الجيم أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية. وكتبت رانيا يوسف معلقة على صورتها: "مسلسل ملوك الجدعنة رمضان2021. يذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان معالجة درامية محمد سيد بشير إخراج أحمد خالد موسى يشارك في بطولته مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز إلى جانب الفنان الراحل يوسف شعبان.

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