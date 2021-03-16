تبريرات قوية من النجوم الذين حصلوا على مؤهلات دراسية متوسطة بينها "الإعدادية".. فيديو

رغم النجاح الذي حققه عدد من نجوم الوطن العربي، إلا أن البعض يعتقد أن النجاح المهني مرتبط بالنجاح الدراسي لهؤلاء النجوم، لكن هناك العديد من هؤلاء النجوم كسروا القاعدة وتألقوا في مشوارهم الفني رغم عدم استكمال دراستهم، فلم يحصلوا على الشهادة الجامعية في النهاية، وقرروا الاكتفاء بما وصلوا إليه من مكانة مميزة في مجالهم، كما قرروا تبرير الأمر لجمهورهم والكشف عن سبب عدم استكمال دراستهم.

محمد الشرنوبي

أحدث هؤلاء الفنان المصري الشاب محمد الشرنوبي الذي تردد مؤخرًا أنه لم يحصل سوى على الشهادة الإعدادية فقط، وهو ما جعله يعلق لأول مرة على ما تردد، خلال لقائه في برنامج "يوم ليك" الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري عبر قناة الحياة المصرية، وكشف خلال الحلقة أنه بالفعل حاصل على الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أنه لا عيب في ذلك، خاصة أنه في المقابل حقق نجاحات في مسيرته الفنية، وكان يعتمد على نفسه منذ طفولته، كما أنه بات رجلًا متزوجًا ومسؤولًا عن أسرة.

محمد الشرنوبي أكد أيضًا أنه يؤمن بأهمية العلم وحصول الشباب على مؤهلات عليا، كما أوضح أن حصوله على شهادة الإعدادية فقط كان بسبب ظروف عائلية خاصة، وأنه لم يحصل على شهادة الثانوية العامة بسبب انشعاله بالأعمال الفنية، لكنه يرغب في استكمال دراسته والحصول على شهادة علمية في الوقت المناسب.

شيرين رضا

الفنانة شيرين رضا اعترفت مؤخرًا في لقاء ببرنامج "لايف من الدوبلكس" أنها لم تحصل سوى على الشهادة الإعدادية فقط من مصر، ولم تكمل تعليمها في مسقط رأسها لكنها استكملته بالخارج؛ حيث قالت في لقاء تلفزيوني: "أنا معايا الإعدادية بس..عشان سقطت في ثانوية عامة.. وكملت دراستي برا، بس في مصر هنا الشهادة المعترف بيها الإعدادية".

يسرا

الفنانة يسرا أكدت خلال استضافتها ببرنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني، أنها لم تحاول الالتحاق بالجامعة بعد نجاحها في الثانوية العامة، واتجهت للتمثيل مباشرة، لافتة إلى أن أيضًا من أسباب عدم استكمال دراستها هو والدها وذلك بسبب خلافاته مع والدتها بعد الانفصال، وقالت يسرا في أحد اللقاءات الإعلامية: "والدي قام بهذا التصرف حتى ينقل لوالدتي الشعور بالفشل في تأدية دورها تجاهي حتى تشعر بالذنب.. حرمني من الدراسة عشان يوجع ماما".

محمد رمضان

لم يكن محمد الشرنوبي وحده من حقق النجاح في مسيرته الفنية دون استكمال دراسته، لكن سبقه أيضًا الفنان المصري محمد رمضان، فلم يكمل رمضان دراسته بمعهد الفنون المسرحية، حيث تم فصله بسبب تكرار غيابه، وبذلك يصبح الفنان الشاب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فقط، لكن ذلك لم يمنعه من أن يصبح أحد أشهر النجوم في العالم العربي.

عمرو دياب

النجم عمرو دياب الذي يعد المطرب الأشهر في مصر وأحد أبرز الأسماء في عالم الغناء بالوطن العربي، بدأ دراسته في معهد الموسيقى العربية لكنه لم يستكمل دراسته واتجه لاحتراف الفن، وبذلك يصبح حاصلًا على شهادة الثانوية العامة فقط أيضًا.