جيهان فاضل حديث الجمهور في عيد ميلادها الـ52 بعد تردد عملها كبائعة في كندا

جيهان فاضل تصدرت اهتمامات الجمهور في الأيام الأخيرة بالتزامن مع عيد ميلادها الـ52، وذلك بسبب اختفائها التام عن الأضواء في السنوات الأخيرة وتداول معلومات حول عملها كبائعة في كندا.

إختفاء جيهان فاضل يثير الجدل على مواقع التواصل

وتصدرت الفنانة جيهان فاضل مواقع التواصل في الأيام الأخيرة في عيد ميلادها الـ52، حيث تساءل محبيها عن سر اختفائها عن الأضواء في السنوات الأخيرة، حيث لا تمتلك جيهان فاضل حسابات على مواقع التواصل، وتغيب عن الإعلام وعن تقديم أعمال فنية جديدة في الفترة الأخيرة، وهو ما أثار الجدل حول حياتها وحالتها في الفترة الحالية.

تداول معلومات عن هجرة جيهان فاضل وعملها بائعة

وتداول رواد مواقع التواصل معلومات حول حالة جيهان فاضل في الفترة الحالية، وذكر البعض أن جيهان فاضل اعتزلت التمثيل وهاجرت برفقة أسرتها إلى كندا، وشاهدها أحد الأشخاص في مقر عملها بأحد المحلات التجارية، حيث تعمل جيهان فاضل كبائعة، وأنها رفضت التصوير أو الظهور مرة أخرى على مواقع التواصل أو الإعلام، ولكن لم يتأكد من حقيقة المعلومات المتداولة حتى الآن على جيهان فاضل وحقيقة هجرتها وعملها في كندا.

آخر أعمال جيهان فاضل

وذكرت تقارير أن الفنانة جيهان فاضل عانت في السنوات الأخيرة من حالة نفسية سيئة بسبب وفاة زوجها في عام 2012، والد أبنائها الثلاثة "أدهم وزياد وعالية"، وهو الأمر الذي تسبب في ابتعادها عن الفن والهجرة إلى كندا، وكشفت نقابة الممثلين في مصر عن عدم علمها بحقيقة الأخبار المتداولة عن جيهان فاضل، والتي أثارت قلق الجميع بعد تضارب الأخبار والقصص حول حالتها في الفترة الأخيرة.

وكانت آخر أعمال الفنانة جيهان فاضل في موسم رمضان 2015 من خلال مشاركتها في مسلسل "تحت السيطرة"، ومن قبله شاركت في مسلسل "موجة حارة" عام 2012، ولمعت جيهان فاضل بأعمالها السينمائية في فترة التسعينيات وأبرزها في فيلم "آيس كريم في جليم" مع عمرو دياب، وأفلام "أرض أرض" و"جبر خواطر" والتحويلة" وغيرها، وقدمت أيضاً أبرز أدوارها في فيلم "سهر الليالي" ومسلسلات "امرأة هزت عرش مصر" و"حياة الجوهري" و"أرابيسك" وغيرها من الأعمال.