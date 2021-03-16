تزامنا مع عيد الأم 2021 .. نجمات أمهات أورثن مهنة التمثيل لأبنائهن

تزامنا مع مناسبة عيد الأم 2021، نسلط الضوء على العديد من النجمات الأمهات اللواتي أورثن مهنة التمثيل لأبنائهن وزرعن بالتالي عشق الفن في نفوس أولادهن منذ الصغر، كما قمن بتشجيع أبنائهن على احتراف هذه المهنة وقدمن لهم الدعم اللازم ليشق أبناء هؤلاء النجمات طريقهن نحو النجومية الصاعدة.

وبمناسبة عيد الأم 2021، دعونا نلقي نظرة على ابرز النجمات الأمهات اللواتي أورثن مهنة التمثيل لأبنائهن:

مها المصري وابنتها ديما بياعة

الفنانة السورية مها المصري نجحت في أن تورث ابنتها ديما بياعة موهبة التمثيل منذ صغرها، لتحذو الإبنة على خطى والدتها حيث باتت من أبرز نجمات الدراما السورية الشابات.

لاقت ديما بياعة تشجعيا كبيرا من والدتها الفنانة مها المصري وخالتها الممثلة ايضا سلمى المصري، وظهرت لأول مرة على الشاشة بمساعدة ودعم والدتها من خلال مسلسل “الكواسر” عام 1998 لتعتمد على نفسها فيما بعد.

دلال عبد العزيز وابنتيها ايمي ودنيا سمير غانم

الفنانة دلال عبد العزيز استطاعت مع زوجها الفنانة القدير سمير غانم من تنشئة ابنتيهما دنيا وايمي سمير غانم على حب الفن والتمثيل، فشقت الإبنتان طريقهما على خطى والديهما بالكثير من النجاح والموهبة الملفتة، وأصبحا من النجمات الأبرز على الساحة الفنية في مصر، وتوليا كذلك بطولة العديد من الأعمال الفنية.

صباح الجزائري وأبنائها

صباح الجزائري التي تلقب بـ"سندريلا الشاشة السورية" واشتهرت بشخصية "ام عصام" في المسلسل الشهير "باب الحارة"، أورثت أبنائها الثلاثة: ترف ورشا وكرم التقي مهنة التمثيل حيث شارك الثلاثة في العديد من الأعمال الدرامية الشهيرة، بينها مشاركة ابنتها رشا التقي في مسلسل "باب الحارة"، ومشاركة ابنها كرم التقي في مسلسل "الهيبة العودة".

زيزي مصطفى وابنتها منة شلبي

الفنانة زيزي مصطفى التي لمع اسمها في العديد من الأفلام السينمائية في فترة السبيعينات والثمانينات، أورثت ابنتها منة شلبي موهبة الفن حيث تعتبر الأخيرة من احدى ابرز النجمات الشابات من الجيل الجديد في مصر، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية المهمة طيلة السنوات الماضية.

سهير المرشد وابنتها حنان مطاوع

الفنانة سهير المرشدي نجحت بدورها مع زوجها الفنان الراحل كرم مطاوع في أن تزرع حب الفن والتمثيل في شخصية ابنتها حنان مطاوع منذ طفولتها، وباتت اليوم حنان مطاوع من احدى النجمات البارزات على الساحة الفنية ولمعت بالعديد من الأدوار المهمة.

شهيرة ورانيا محمود ياسين

الفنانة القديرة شهيرة أورثت مع زوجها الراحل محمود ياسين، ابنتهما رانيا محمود ياسين عشق الفن والتمثيل منذ صغرها لتنشأ بالتالي الإبنة في منزل فني يقدر الفن ويحترفه بإمتياز.

وتنضم للقائمة العديد من الأمهات الفنانات اللواتي أورثن مهنة الفن والتمثيل لأبنائهن بينهن الفنانة بوسي، والفنانة سمية الألفي، والفنانة فيفي عبده وغيرهن.