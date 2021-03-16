تزامنًا مع يوم الأم 2021 .. تعرفوا على نجمات حرمن من الإنجاب لكن لم يحرمن من مشاعر الأمومة

شهد الوسط الفني العديد من النجمات اللاتي فضّل بعضهن الاهتمام بمشوارهن في مجال التمثيل أو الغناء على حساب استقرار حياتهن الخاصة، وهو ما أثر بدوره على حرمان بعضهن من الإنجاب سواء برغبة منهن أو لظروف خارجة عن إرادتهن، لكنهن لم يستسلمن وقررن إخراج مشاعر الأمومة الفطرية التي تتمتع بها أي مرأة، على من حولهن، وتزامنًا مع يوم الأم لعام 2021، الذي يوافق 21 مارس الجاري، نستعرض برز النجمات اللاتي حرمن من الإنجاب لكن لم يحرمن من مشاعر الأمومة.

إلهام شاهين

الفنانة المصري إلهام شاهين من أبرز النجمات اللاتي حرمن من الإنجاب، حيث صرحت أكثر من مرة أنها كانت من المستحيل أن توفق بين الفن والأمومة وكان لابد لها أن تختار إما التركيز في مشوارها الفني أو الإنجاب لكنها اختارت الفن، لكن إلهام شاهين لم تحرم من مشاعر الأمومة، حيث أنها تعتبر أمًا ثانية لأبناء أشقاءها، وشقيقها الأصغر أمير شاهين، ودائمًا ما تكون بمثابة "كبيرة العائلة" في أي مناسبة خاصة بهم.

ليلى علوي

الفنانة المصرية ليلى علوي من المعروف أنها لم تنجب واختارت التركيز في مشوارها الفني عن الحياة الأسرية، رغم حبها الشديد للأطفال، حيث قررت منذ سنوات أن تتبنى طفلا يدعى خالد، ودائمًا ما تعتبره نجلها وترفض ارتباط اسمه بلقب "الابن بالتبني"، وكانت حريصة أيضًا على أن يظهر معها طوال الوقت في العديد من المناسبات.

يسرا

الفنانة يسرا تحدثت عن فكرة عدم الإنجاب في أكثر من لقاء لها وأكدت أنها لم تحرم من غريزة الأمومة وأن هناك العديد من الأشياء التي تعوضها وتمارس من خلالها الأمومة، مثل علاقتها بوالدتها الراحلة التي كانت تقول عنها إنها تشعر بأنها ابنتها وبأنها مسؤولة عنها طوال الوقت، إضافة إلى علاقتها بأصدقائها وأبنائهم التي تعيش معهم إحساس الأمومة أيضًا.

نبيلة عبيد

الفنانة نبيلة عبيد أيضًا كشفت أكثر من مرة عن حزنها لعدم إنجاب أطفال لكنها أكدت أيضًا أنها عاشت إحساس الأمومة بكل تفاصيلها مع أبناء أشقائها، حيث كانت تعتبر نفسها أمًا لهم وقررت أن تخصص لهم وهم في مرحلة الطفولة غرفة في منزلها، كذلك أكدت أنها عاشت تلك المشاعر من خلال الأدوار التي قدمتها والتي جسدت فيها دور الأم.