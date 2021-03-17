سارة التونسي تقاضي منتج مسلسل "حرب أهلية" وتتهمه بالتشهير:"الأمر يمس سمعتي وسمعة عائلتي"

سارة التونسي علقت على أزمتها الأخيرة مع صناع مسلسل يسرا "حرب أهلية"، وذلك بعد انسحابها من المسلسل وتردد عدة أقاويل حول وجود مشكلة بينها وبين بطل المسلسل باسل خياط.

أول تعليق من سارة التونسي على أزمتها في مسلسل يسرا

ونشرت الفنانة سارة التونسي بياناً عبر حسابها بفيسبوك، في أول تعليق لها على أزمة انسحابها من مسلسل "حرب أهلية" ليسرا وباسل خياط، وقالت في بيانها:" احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية والعربية عموما واحتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل "حرب أهلية" وبخصوص ما حدث (وهو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية )، وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت، لكن كلي ثقة في القضاء المصري."

سارة التونسي تقاضي منتج مسلسل "حرب أهلية"

وتابعت سارة التونسي في بيانها:"لم أود الإدلاء بأي تصريحات ولكن حفاظا على سمعتي (الشخصية و المهنية) والتي تمسني وتمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة "العدل جروب"، بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل وكل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل و الإدعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير و تشويه السمعة، و أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو "شركة العدل الجروب" فقط لا غير!".

تفاصيل أزمة سارة التونسي في مسلسل "حرب أهلية"

واندلعت أزمة في كواليس مسلسل "حرب أهلية" بعد انسحاب سارة التونسي من المسلسل، وكشف المنتج جمال العدل عن استبعاد سارة التونسي بسبب خلقها لأزمات داخل العمل ولعدم انتهائها من التصاريح القانونية للعمل، في الوقت الذي كشفت به مصادر أخرى عن نشوب خلاف بينها وبين الفنان باسل خياط في الكواليس، قبل ان تنفي سارة التونسي في بيانها هذه الأقاويل وتعلن مقاضاة المنتج جمال العدل، والذي تعاقد مع أروى جودة بدلاً عنها في المسلسل.