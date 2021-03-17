سارة التونسي تقاضي منتج مسلسل "حرب أهلية" وتتهمه بالتشهير:"الأمر يمس سمعتي وسمعة عائلتي"

القاهرة- دوت الخليج الأربعاء,17 آذار (مارس) 2021 - 01:21
سارة التونسي علقت على أزمتها الأخيرة مع صناع مسلسل يسرا "حرب أهلية"، وذلك بعد انسحابها من المسلسل وتردد عدة أقاويل حول وجود مشكلة بينها وبين بطل المسلسل باسل خياط.
أول تعليق من سارة التونسي على أزمتها في مسلسل يسرا
ونشرت الفنانة سارة التونسي بياناً عبر حسابها بفيسبوك، في أول تعليق لها على أزمة انسحابها من مسلسل "حرب أهلية" ليسرا وباسل خياط، وقالت في بيانها:" احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية والعربية عموما واحتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل "حرب أهلية" وبخصوص ما حدث (وهو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية )، وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت، لكن كلي ثقة في القضاء المصري."
سارة التونسي تقاضي منتج مسلسل "حرب أهلية"
وتابعت سارة التونسي في بيانها:"لم أود الإدلاء بأي تصريحات ولكن حفاظا على سمعتي (الشخصية و المهنية) والتي تمسني وتمس عائلتي وبلدي تونس بشكل أكبر فإنني أنفي كل ما تردد على لسان شركة "العدل جروب"، بخصوص حصولي على تصريحات العمل أو أن يكون لدي مشاكل قانونية في مصر، أو أن أكون تسببت في مشاكل في كواليس المسلسل وكل من ساهم في إشاعة مثل هذه الأقاويل و الإدعاءات الكاذبة سيحاسب قانونا بتهمة التشهير و تشويه السمعة، و أود التنويه أن خصمي في هذه القضية هو "شركة العدل الجروب" فقط لا غير!".
تفاصيل أزمة سارة التونسي في مسلسل "حرب أهلية"
واندلعت أزمة في كواليس مسلسل "حرب أهلية" بعد انسحاب سارة التونسي من المسلسل، وكشف المنتج جمال العدل عن استبعاد سارة التونسي بسبب خلقها لأزمات داخل العمل ولعدم انتهائها من التصاريح القانونية للعمل، في الوقت الذي كشفت به مصادر أخرى عن نشوب خلاف بينها وبين الفنان باسل خياط في الكواليس، قبل ان تنفي سارة التونسي في بيانها هذه الأقاويل وتعلن مقاضاة المنتج جمال العدل، والذي تعاقد مع أروى جودة بدلاً عنها في المسلسل.
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