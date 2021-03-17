وائل الإبراشي يغادر المستشفى ويحدد موعد عودته للشاشة بعد شهرين ونصف من إصابته بكورونا

وائل الإبراشي أقلق الجمهور طوال الفترة الماضية بسبب استمرار تواجده بالمستشفى لأكثر من شهرين بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يطمئن الجمهور اليوم بمغادرته أخيراً للمستشفى.

تطورات إيجابية في حالة وائل الإبراشي الصحية

وكشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تطورات إيجابية وسارة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي الصحية، وأكد مغادرته المستشفى أخيراً وتواجده في منزله بعد أكثر من شهرين قضاها وائل الإبراشي في المستشفى، وقال طارق الشناوي في تدوينته عن وائل الإبراشي:" عاد صديقي العزيز الإعلامي الكبير وائل الابراشي الي بيته وان شاء الله مع بداية رمضان يعود للشاشة ويلتقي مع جمهوره ومحبيه في كل العالم العربي."

موعد عودة وائل الإبراشي إلى الشاشة

وكشف طارق الشناوي عن عودة الإعلامي وائل الإبراشي للشاشة في شهر رمضان المقبل، بعد ان يقضي فترة النقاهة بمنزله بعد خروجه من المستشفى، وأثار الإبراشي قلق الجمهور في الأيام الأخيرة بسبب الغموض حول حالته الصحية وعدم كشف التطورات الجديدة بها مع استمرار تواجده بالمستشفى منذ شهر ديسمبر الماضي، وكشفت بعض المصادر عن إصابته بتليف في الرئة ومعاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وائل الإبراشي يقلق الجمهور بسبب إصابته الطويلة بكورونا

وتسببت الفترة الطويلة التي قضاها وائل الإبراشي في المستشفى في قلق الجمهور، بالإضافة إلى خروج عدة شائعات حول حالته الصحية وحول وفاته في المستشفى، قبل أن يطمئن الجمهور اليوم بمغادرة المستشفى والعودة إلى منزله، والاستعداد للعودة إلى تقديم برنامجه "التاسعة" على التلفزيون المصري في شهر رمضان المقبل.

وغاب الإعلامي وائل الإبراشي عن تقديم برنامجه اليومي "التاسعة" على التلفزيون المصري منذ أكثر من شهرين ونصف بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتدهورت حالته في بداية إصابته مما تسبب في نقله للعناية المركزة، قبل أن ينتقل إلى غرفة عادية بالمستشفى، وكانت أسرة الإعلامي المصري قد ردت على أنباء وفاته منذ فترة حيث نشرت بياناً عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، طمأنت به الجمهور ومتابعي الإبراشي على حالته الصحية وقالت: "الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن واستقرار تام بإذن الله وهو يتماثل الآن للشفاء وقريبا سوف يعود لجمهوره ومحبيه..".