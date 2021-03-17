ليلى أحمد زاهر تخوض تجربة تقديم البرامج لأول مرة.. تخلف هنا الزاهد في "هزر فزر"

ليلى أحمد زاهر، الممثلة الشابة، كشفت عن مفاجأتها الجديدة هذا العام، وقررت خوض تجربة تقديم البرامج لأول مرة من خلال برنامج "هزر فزر" في موسمه الثاني.

ليلى أحمد زاهر مذيعة لأول مرة في برنامج "هزر فزر"

وتعاقدت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر على الموسم الثاني من برنامج "هزر فزر" لتقديمه في الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمت الفنانة هنا الزاهد الموسم الأول منه مؤخراً، ونشرت قناة cbc البوسترات التشويقية الأولى للبرنامج والتي ظهرت بها ليلى أحمد زاهر، وجاء شعار البرنامج مع إسمها "هزر فزر مع لولي"، وكشفت المصادر عن استضافة ليلى زاهر لوالدها أحمد زاهر في أحدى حلقات البرنامج بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن.

ليلى أحمد زاهر تخلف هنا الزاهد في برنامج "هزر فزر"

وتخلف ليلى أحمد زاهر الفنانة هنا الزاهد في تقديم الموسم الثاني من برنامج "هزر فزر"، وذلك بعد اعتذار الأخيرة عن الاستمرار في تقديم البرنامج بسبب انشغالها بعدة أعمال فنية في الفترة الحالية ومنها مسلسل "النمر" مع محمد إمام، والذي تصوره حالياً لتقديمه في موسم رمضان المقبل، بالإضافة إلى مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والذي تعرض حلقاته حالياً ويعتبر أول بطولاتها في الدراما.

أعمال ليلى أحمد زاهر

وتضيف ليلى أحمد زاهر تجربتها الجديدة في تقديم البرامج من خلال برنامج المسابقات "هزر فزر" إلى قائمة أعمالها في الفترة الحالية، والتي شهدت حالة نشاط كبيرة لليلى أحمد زاهر، حيث شاركت في دور كوميدي لأول مرة من خلال مسلسل "في بيتنا روبوت" مع هشام جمال وشيماء سيف، والذي عرض مؤخراً، بالإضافة إلى مشاركتها العام الماضي في مسلسل "الفتوة" والذي أعادها للتمثيل بعد فترة غياب.

واحتفلت ليلى أحمد زاهر أيضاً بعرض أحدث أعمالها في مسلسل "وادي الجن" الذي بدأ عرضه في شهر فبراير الماضي على منصة "viu" مع خالد كمال ويوسف عثمان وهبة عبد الغني وغيرهم، وتغيب ليلى أحمد زاهر عن موسم رمضان المقبل، ومن المتوقع ان يعرض برنامجها الجديد في رمضان.