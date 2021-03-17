يسرا تتجاهل أزمة مسلسلها مع سارة التونسي وتنشر أول برومو لـ"حرب أهلية".. بالفيديو

يسرا طرحت أول برومو لمسلسلها الجديد "حرب أهلية" اليوم، وشوقت الجمهور لأحداث المسلسل والتي تدور في أجواء تشويقية غامضة، في الوقت الذي أشعلت به سارة التونسي أزمة داخل كواليس العمل.

البرومو الأول لمسلسل يسرا الجديد "حرب أهلية"

ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل يسرا الجديد "حرب أهلية"، البرومو الرسمي الأول للعمل على مواقع التواصل، وشوقت يسرا الجمهور للمسلسل من خلال البرومو والذي كشف عدة ملامح عن قصة وأحداث المسلسل، والتي تدور في إطار دراما نفسية وأجواء من الغموض، بالإضافة إلى الصراعات الكبيرة والمعقدة بين عدة شخصيات في المسلسل.

يسرا تتجاهل أزمة مسلسلها مع سارة التونسي

وشوقت يسرا الجمهور للمسلسل أيضاً من خلال الظهور الخاطف للفنان باسل خياط في البرومو، والذي يشارك في بطولة المسلسل مع يسرا لأول مرة في مسيرتهما، بالإضافة إلى أروى جودة وعدد من أبطال المسلسل مثل جميلة عوض وعدد من الوجوه الشابة، وتجاهلت يسرا وصناع مسلسل "حرب أهلية" الأزمة المشتعلة في المسلسل بعد انسحاب سارة التونسي ونشرها بيان هاجمت به منتج العمل، وهو ما زاد من تفاعل وحديث الجمهور مع المسلسل والبرومو الأول له.

سارة التونسي تهاجم منتج مسلسل يسرا الجديد

وكانت الفنانة سارة التونسي قد نشرت بياناً عبر حسابها بفيسبوك، في أول تعليق لها على أزمة انسحابها من مسلسل "حرب أهلية" ليسرا وباسل خياط، وقالت:" احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية والعربية عموما واحتراما لأصول المهنة، أعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل "حرب أهلية" وبخصوص ما حدث (وهو ما قمت بإثباته في محاضر رسمية )، وذلك إلى حين استكمال تحقيقات النقابة والجهات القضائية، رغم حجم الضغوط التي أتعرض إليها لمنعي من استكمال ما بدأت، لكن كلي ثقة في القضاء المصري.".

وأكدت سارة التونسي مقاضاتها لمنتج المسلسل جمال العدل ونفت تصريحاته حول سبب انسحابها من المسلسل بسبب عدم انتهاء الإجراءات القانونية لها، واعتبرت حديثه اساءة لسمعتها، وذلك بعدما اتهمها باثارة المشكلات في الكواليس، بالتزامن مع تردد أخبار حول استبعادها من المسلسل بسبب خلافها مع باسل خياط في الكواليس.