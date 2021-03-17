روبي تطرح فيديو كليبها الجديد "أنا لو زعلانة" وتعود بفوازير رمضان

روبي كشفت عن عدة مفاجآت فنية لها في الفترة الحالية، وأبرزها استمرارها في طرح أعمالها الغنائية الجديدة، بالإضافة إلى مفاجآتها في موسم رمضان المقبل بتقديم "فوازير روبي".

روبي تواصل طرح أغاني ألبومها الجديد

وطرحت الفنانة روبي ثاني أغاني ألبومها الجديد بعنوان "أنا لو زعلانة"، والتي طرحتها فيديو كليب على قناتها بيوتيوب، بعد طرح أغنيتها الأولى "حتة تانية" الاسبوع الماضي، وقدمت روبي في الأغنية مضمون درامي ورومانسي على عكس الأغنية الأولى، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها خاصة مع أدائها التمثيلي في كليب الأغنية.

روبي تطرح أغنيتها الثانية من ألبومها الجديد

ومن المقرر ان تستمر روبي في طرح أغاني ألبومها الجديد في كل أسبوع بالإضافة إلى فيديو كليب آخر، قبل بداية شهر رمضان، ويحتوي الألبوم الجديد "حتة تانية" على ما يقارب 5 أغاني جديدة، وتتعاون في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والموسيقيين مثل محمد يحيي وعزيز الشافعي وأحمد ابراهيم وبلال سرور وصابر كمال وأيمن بهجت قمرغيرهم، وتعود به للغناء والألبومات بعد آخر أغانيها في 2009 مثل "ليه بيداري" و"انت عارف ليه".

روبي تقدم الفوازير في رمضان

وواصلت روبي مفاجآتها وكشفت عن تقديمها لفوازير رمضان في الموسم المقبل، ونشرت صور من تعاقدها على العمل والذي لم تكشف عن تفاصيله النهائية بعد، ولكنها كشفت عن عنوانه "فوازير روبي" والذي ستقدم به مجموعة من الأغاني والاستعراضات على غرار فوازير رمضان الشهيرة مثل فوازير نيللي وشيريهان.

وانضمت روبي إلى سباق موسم دراما رمضان أيضاً في اللحظات الأخيرة، بعدما بدأت تصوير أحداث مسلسلها "شقة 6" مؤخراً، والمكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله وهاني عادل وأحمد حاتم، وتعود به للدراما بعد غيابها عن الموسم الأخيرة، حيث كانت آخر أعمالها في مسلسل "أهو ده اللي صار" الذي عرض خارج موسم رمضان في 2019، وتشارك روبي هذا العام في عدة أعمال سينمائية أيضاً مثل فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وفيلم "شلة ليبون".