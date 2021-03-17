مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم الكاميرونى Jean- Marie Teno

يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة المخرج والمنتج الكاميروني Jean- Marie Teno وهو أحد أهم مخرجي القارة بما قدمه من أفلام تناولت هموما أفريقية كما أنه يعمل في مجال النقد السينمائي.

Jean- Marie Teno درس اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري بجامعة ﻓﺎﻟﻧﺳﯾﺎن، وﻋﻣل ﻛﻧﺎﻗد سينمائي لمجلة بوانا كرئيس تحرير في فرنسا في عام 1983، وأخرج أول فيلم وثائقي قصير "لشوبا" في عام 1992، وقدم فيلمه الوثائقي "أفريقيا سأنتزع منك آثار الاستعمار والاستعمار الجديد في الكاميرون".

وفي عام 1996 قدم فيلم "Clando " الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم الافريقي السادس في ميلانو – إيطاليا ، كما فاز أيضا بالعديد من الجوائز في مهرجانات أخري منها جائزة الاتحاد الدولي لأطقم السينما في مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي ( سويسرا )، كما حصل علي جائزة الجمهور في مهرجان ميلان السينمائي الأفريقي " إيطاليا " والجائزة الكبرى في مهرجان "vues d'Afrique"

كما يكرم المهرجان النجمة التونسية المصرية هند صبري كإحدي أهم نجمات جيلها بما قدمته من تجارب سينمائية مميزة، ومن المكرمين أيضا المخرج علي عبد الخالق بما قدمه من أفلام مميزة وبما ناقشه من قضايا كثيرة في أفلامه التي قدمها كبارالنجوم، ومن المكرمين أيضا النجم الكبير سمير صبري أحد الفنانين المهمين في الوسط الفني المصري فهو الممثل والمنتج والمذيع والمغني الاستعراضي والإذاعي أيضا فشموليته في الفن منحته تاريخ زاخر ومسيرة مميزة ، كما يكرم النجم الكبير الملقب بقيصر السينما المصرية محي إسماعيل أحد النجوم المصريين الذين لهم سجل كبير في الأفلام النفسية والذي تناول كل العقد النفسية في أفلامه وكرمه الرئيس السادات عن دوره في فيلم " الأخوة الأعداء " .