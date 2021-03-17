مهرجان الإسكندرية السينمائى يهدى دورته الـ37 للمخرج علي بدرخان

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في اجتماعها برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إهداء الدورة الـ 37 للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى أول أكتوبر المقبل، إلى المخرج الكبير علي بدرخان احتفالا باليوبيل الماسي لميلاده.

ومن جانبه قال الأمير أباظة، فى بيان، إن المخرج علي بدرخان يمتلك مشوارا سينمائيا كبيرا ومهما، ولذلك يستحق التكريم والاحتفال باليوبيل الماسي لميلاده، مشيرا إلى أنه سوف يتم إصدار كتاب عن مسيرته السينمائية، وإقامة معرض أفيشات وصور عن أعماله، بالإضافة لتكريمه في حفل الافتتاح بحضور زملائه وتلاميذه.

من ناحية أخرى قال أباظة إنه يجرى حاليا الاستعداد للدورة الجديدة وتحديد المسابقات واختيار المكرمين، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتعقيم أماكن العرض تحت إشراف وزارة الصحة مثلما حدث في الدورة الأخيرة التي تم تنفيذ جميع التعليمات الصحية بها، ولذلك لم تظهر أى حالات كورونا، وهذا ما سنحرص عليه في الدورة المقبلة، حفاظا على صحة الضيوف.

يشار إلى أن المخرج علي بدرخان التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه عام 1967، حيث أخرج أول فيلم طويل له حمل اسم "الحب الذي كان" عام 1973، وأخرج بعدها عدد من الأفلام المهمة.