أبريل المقبل.. طرح ألبوم ديمى لوفاتو الجديد

قررت النجمة العالمية ديمى لوفاتو أن تأخذ خطوات أكثر قوة وجدية فى عالم صناعة الموسيقى والغناء وذلك بعد أن طوت تماما صفحة إدمانها وهى الفترة التى عاشتها لوفاتو فى أجواء مضطربة.

كشفت ديمى لوفاتو البالغة من العمر ( 28 عاما ) أنها بصدد إطلاق ألبومها الغنائى الجديد والذى يحمل اسم " Dancing With the Devil… The Art of Starting Over"، حيث تم تحديد شهر أبريل المقبل لإطلاق الألبوم، وهوألبومها الأول منذ عام 2017 .

كشفت ديمى لوفاتوعلى صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى الشهير" إنستجرام "والتى تضم أكثر من 101 مليون شخص عن صورة متحركة للترويج للألبوم وأشارت لوفاتو فى تعليق أنه سيتم إطلاقه يوم 2 أبريل المقبل.

وحسب تقرير نشره موقع " بيلبورد " إن ألبوم ديمى لوفاتو الجديد هو" ألبوم شخصى للغاية" من إنتاج لوفاتو ومديرها سكوتر براون.

وأشارالتقريرأن الألبوم الجديد الذى ستطلقه ديمى لوفاتو سيتم دعمه من خلال مسلسلها الوثائقى " Demi Lovato: Dancing with the Devil " المقررعرضه على موقع " يوتيوب " يوم 23 مارس الجارى .