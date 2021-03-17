158مليون دولار إيرادات الجزء الثانى لفيلم The Croods: A New Age

وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم الرسوم المتحركة The Croods ، الذى طرح تحت اسم The Croods: A New Age، إلى 158 مليون و 747 ألف دولار أمريكى بـ شباك التذاكر حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 54 مليون و 324 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 104 مليون و 423 ألف دولار أمريكى بـ دور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 25 نوفمبر من العام الماضى 2020.

ومن المقرر أن يصل The Croods: A New Age إلى دور العرض بالمملكة المتحدة يوم 26 مارس الجاري وذلك وفقا لما ذكره موقع imdb.

الفيلم يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنية شاعرية تلبى جميع احتياجاتهم، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

وتدور أحداث الفيلم حول ترحيب Bettermans بآل Croods وتعريفهم بمفردات حياتهم العصرية ومع ذلك سرعان ما تنشأ التوترات بينهما، وعندما يبدو كل شىء ضائعًا، يظهر تهديد جديد يدفع كلتا العائلتين إلى مغامرة تجبرهما على درء خلافاتهما، واستخلاص القوة من بعضهما البعض وصياغة مستقبل معًا.

وركز الجزء الأول والذي طرح في 2013 على أهمية الأسرة، بينما يركز الجزء الثانى على الوحدة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية، ولكن في جوهره، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثر إشراقًا معًا"، وفي حين أن معظم شركات هوليوود قد بدأت في تحويل تواريخ الإصدار إلى عام 2021 ، وقامت Dreamworks بالعكس وقررت طرح الفيلم الجديد من سلسلة "Croods" 25 نوفمبر الماضي.