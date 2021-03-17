إنذار قضائى لوزارتي الثقافة والسياحة بشأن حفل العندليب

أرسلت أسرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اليوم الثلاثاء إنذارا قضائيا إلى وزارتى الثقافة والسياحة بشأن حفل "الهولوجرام" المقرر إقامته مطلع أبريل المقبل بقصر البارون

يذكر أن إحدى الجهات أعلنت نيتها تقديم حفل بتقنية "الهولوجرام" للعندليب عبد الحليم حافظ برفقة الجوق السمفوني (الأوركسترا) ومع أحدث التقنيات السمعية والبصرية في الثاني من أبريل القادم بقصر البارون

وعقب الإعلان عن الحفل قام ورثة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ بإصدار بيان استنكروا فيه إقامة حفل "هولوغرام" للعندليب دون الحصول على تصريح منهم، معتبرين ذلك انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الفكرية.

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