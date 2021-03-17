أشرف زكي يعلق على أنباء اعتزال جيهان فاضل

علق الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، على أنباء اعتزال الفنانة جيهان فاضل وسفرها لإحدى الدول الأجنبية للعمل كبائعة بمحال سلع غذائية، قائلا، "أنا معرفش حاجة عن جيهان من سنوات طويلة، ولم تحدثنى في أى أمر أو تطلب أو تشتكى من شيء ".

واستنكر زكي، في تصريحات صحفية له ، ما تناقلته بعض المواقع عن أن الفنانة تدفع ثمن ثوريتها أو توجهاتها السياسية، موضحا:"جيهان اشتغلت كتير بعد الثورة، وفي ظل الأوضاع السياسية الحالية ولم يمنعها أحد ولا علاقة لموقفها السياسي بعملها، وكان معها فنانون آخرون وشغالين زى الفل، وتابع: "بلدنا مفتوحة لأي فنان أو مبدع ولا مجال للمحاسبة على أى آراء أو أفكار طالما لا يمس الوطن بشيء، لأن الوطن "خط أحمر" ومن يتعداه "مايلزمناش".

يشار إلى ان الفنانة جيهان فاضل قدمت الكثير من الأعمال الفنية بين السينما والتليفزيون كان آخرها مسلسل "تحت السيطرة" مع الفنانة نيللي كريم والفنان ظافر العابدين.